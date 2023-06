Gallery Weekend Berlin Das Kunstwochenende hat eine neue Leiterin

Zum 1. November 2023 übernimmt Antonia Ruder die Leitung des Gallery Weekend Berlin. Sie wird die Nachfolgerin von Maike Cruse, die das wichtige Berliner Galerienwochenende seit 2014 verantwortet hatte und nun als Chefin der Baseler Ausgabe der Kunstmesse Art Basel in die Schweiz gewechselt ist.

Gemeinsam mit dem bestehenden Team und dem Beirat werde Antonia Ruder die Veranstaltung, die traditionell Ende April, Anfang Mai in Berlin stattfindet, „kontinuierlich fortentwickeln“ und „weiter ausbauen“, heißt es in einer Pressemeldung.

Antonia Ruder sei zuletzt für mehrere Jahre Kommunikationsleiterin an der Schaubühne Berlin gewesen, so die Mitteilung. In dieser Funktion habe sie „am programmatischen Brückenschlag zur bildenden Kunst mitgewirkt und durch die aktive Arbeit an dieser Schnittstelle auch ihre Kenntnis und ihre Verbundenheit mit der Berliner Kunstszene fortlaufend intensiviert“.

Kommunikationskompetenz und Kontakte in die Kunstwelt

Weitere Stationen in Ruders Karriere waren beim Kulturkreis der deutschen Wirtschaft e.V., wo sie als Referentin für Bildende und Darstellende Kunst tätig war. Sie betreute den Kunst-Nachwuchspreises „ars viva“ und war für das Kulturengagement der BMW Group für die Koordination und Konzeption internationaler Kulturkooperationen, vorrangig im Bereich der bildenden Kunst, verantwortlich, so auch für das Engagement im Rahmen des Gallery Weekend Berlin.

Gute Kontakte und Kompetenz in Sachen Kulturförderung scheint die neue Leiterin zu haben, auch wenn sie nicht direkt aus dem Kunstbetrieb kommt. Davon sind auch die Organisatoren des Weekends überzeugt: „Durch ihre langjährige Erfahrung in der Kulturkommunikation und Kulturförderung und guten Kontakte zu Galerien und Künstler*innen sind wir überzeugt, dass Antonia Ruder die richtige Wahl ist, das Gallery Weekend Berlin in die Zukunft zu führen“, so ein offizielles Statement. Auch Vorgängerin Maike Cruse startete damals als Kommunikationsexpertin.

Festival-Ausgabe zur Berlin Art Week

Das Gallery Weekend findet traditionell Ende April / Anfang Mai in Berlin statt. In den Coronajahren gab es auch Speizialausgaben des Gallery Weekends im Herbst parallel zur Berlin Art Week. Zur diesjährigen Berlin Art Week im September ist ein, noch von Maike Cruse lanciertes Festival der Galerien geplant. Es wird noch nicht avon Antonia Ruder kuratiert, sondern von Sandra Teitge.

Sandra Teitge ist unter anderem Teil des Kurator*innenteams des nGbK-Projektes „Kunst im Untergrund” und Mitbegründerin der Plattform GOSSIP.

Das geplante Festival, das zusätzlich zu den gleichzeitigen Eröffnungen in den Galerien stattfindet, umfasst ein gebündeltes Veranstaltungsprogramm mit Lesungen, Performances, Konzerten und DJ Sets. Es findet am Wochenende des 16./17. September statt und wird von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstützt.