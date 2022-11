Giffey und Klitschko eröffnen Fotoschau „Kyiv is the Unbreakable Heart of Europe“ in Berlin

An diesem Dienstag um 17.30 Uhr eröffnet die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zusammen mit Wladimir Klitschko, dem Bruder des Bürgermeisters von Kiew, die Fotoausstellung „Kyiv is the Unbreakable Heart of Europe“. Giffey hält auch ein Grußwort, wie die Senatskanzlei mitteilt.

Die Ausstellung läuft in Kooperation mit der Stadt Kiew und ist ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität Berlins mit den Bürgerinnen und Bürgern der ukrainischen Hauptstadt. Ukrainische Fotografinnen und Fotografen zeigen den Alltag mutiger Menschen in Kiew, die trotz des Leids und den Verwüstungen des Krieges ihre Zuversicht und Würde bewahrt haben. Basketball in den Überresten einer Turnhalle, ein Musiker vor Barrikaden, der innehaltende Blick auf eine zerstörte Normalität. Die Fotografien sollen daran erinnern, was die Nachrichten oft nicht zeigen: Es geht immer um menschliche Schicksale.

Die Ausstellung ist bis zum 3. Januar 2023 montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr im Roten Rathaus zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei. Tsp

