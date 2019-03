Keith Flint, der Frontmann der britischen Elektro-Band "The Prodigy", ist gestorben. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA fand die Polizei der nordöstlich von London gelegenen Grafschaft Essex am Montag die Leiche des Sängers. Er wurde nur 49 Jahre alt.

Sie stufe den Tod als "nicht verdächtig" ein, zitierte die Agentur die Polizei.

Ende November 2018 waren "The Prodigy" noch in Berlin zu Gast. Bei dem Konzert in der Max-Schmeling-Halle feierten rund 11.000 Fans die Band. (mit AFP)