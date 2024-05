Größte Digitalkonferenz Europas Das waren die Höhepunkte der Republica 24

Ein bisschen ist die Republica wie das Internet selbst. Je nachdem, wo man abbiegt auf der größten Digitalmesse Europas, die dieses Jahr in der Station Berlin am Gleisdreieck stattfand, taucht man in komplett unterschiedliche Welten ein. Es gibt Programm auf 28 Bühnen, mehr als 800 Sessions, über 1500 Sprecher und Sprecherinnen, auf den Gängen tanzen Roboter und Bernd das Brot.