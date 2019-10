Der Mann, der alles zähmt, bestimmt und ordnet – ihn hat der bulgarische Künstler Luchezar Boyadjiev symbolisch schon vor Jahren entmachtet. In seiner fortlaufenden Fotoserie „On Vacation“ zeigt Boyadjiev Fotos von Reiterstandbildern aus europäischen Hauptstädten – allerdings stets ohne Reiter. Die stolzen Herren hat der Künstler wegretuschiert, so dass nur die Rösser übrigbleiben. Teile dieser Fotoserie waren schon beim 1. und 3. Herbstsalon des Gorki Theaters ausgestellt und nun sind sie in der 4. Ausgabe wieder dabei. Sie erzählen jedes Mal eine andere Geschichte.

In diesem Jahr liest man die Bilder, die im Erdgeschoss des Theaters ausgestellt sind, als Kritik an der immer noch präsenten patriarchalen Repräsentation; aber auch als Plädoyer für eine feministische, multiperspektivische Sicht. „Radikal divers“ will man beim 4. Herbstsalon denken. Kunst, Theater und erstmals auch Diskurs, in Form einer Konferenz, sollen unter dem Motto „De-Heimatize it!“ zusammengeführt werden.

Das Festival hat sich in diesem Jahr vorgenommen – da Diversität in Bezug auf Rasse, Klasse und Geschlecht ja immer schon ein Schwerpunkt waren – feministisch-intersektional zu denken und zu handeln. Soll heißen, dass wir wahrnehmen, dass Menschen, bei denen sich bestimmte Merkmale in Bezug auf Rasse, Geschlecht und Klasse verschränken, niemals auf diesem Pferd sitzen; dass das System Einzelperson plus Pferd als Retter von Heimat und Nation ja sowieso nicht weiterführt. Es gibt nichts zu verteidigen.

Der Begriff „Heimat“ schließe immer aus, sei immer patriarchal-autoritär, genauso wie der Begriff „Nation“, so die These der Festivalmacher rund um Intendantin Shermin Langhoff. Wenn etwa Politiker, egal ob von den Grünen oder von der AfD den Begriff „Heimat“ nutzen, wird verhandelt, wer dazu gehört und wer nicht. Selbst wenn Heimat jetzt von manchen großzügiger, diverser, gedacht wird, indem diese und jene Randgruppe eingeschlossen wird, so bleibt das Konzept doch autoritär. Also – weg damit!

Ein starkes Bild für die geforderte Rekalibrierung, die ja erstmal eine Bestandsaufnahme und eine Loslösung vom Gewohnten und Gelernten erfordert, kommt von der iraelischen Künstlerin Yael Bartana. In ihrem Film „Tashlikh“ bezieht sie sich auf einen jüdischen Brauch, bei dem Taschen und Kleider am Ufer von Flüssen und Seen ausgeschüttet werden, um Schuld und Sünde loszuwerden. In Bartanas Film, der auf der großen Leinwand im Zeughaus Kino läuft, ist zu sehen, wie Gegenstände von oben nach unten fallen, langsam und ruhig, aber von krachendem Sound begleitet: Bibeln, Brillen, Mäntel, Judensterne, alles Repräsentationen für die Völkermorde der Vergangenheit, Holocaust oder der Genozid an den Armeniern. Das symbolische Loslassen der Gegenstände im Film soll zum Akt der Befreiung werden, für Opfer und Täter.

Identität entsteht durch Rituale

Rituale sind das bindende Glied der Ausstellung, bei der 40 Künstlerinnen vor allem in den Räumen des Gorki Theaters und im Palais am Festungsgraben ausstellen. Ein Ritual des neu Erzählens liefert zum Beispiel die Künstlerin Grada Kilomba. Ihre Videoinstallation „Illusions Vol. I“ war bereits bei der Berlin Biennale zu sehen.

Für den Herbstsalon hat sie nun ein neues Kapitel hinzugefügt: „Antigone“. Kilomba hinterfragt in ihrer Serie die Grundstrukturen griechischer Erzählungen und weist auf repressiv, geschlechtsspezifisch und rassistisch konnotierte Machtverhältnisse hin. Angefangen damit, dass die Schauspielerinnen, die Kilomba in den Videos auftreten lässt, schwarz und weiblich sind; die Künstlerin selbst kommentiert in einer Art Lecture Performance den antiken Stoff.

In dieser Arbeit verbinden sich sehr sichtbar bildende Kunst und Theater. Interdisziplinär zu arbeiten ist neben der multiperspektivischen Sicht eines der großen Anliegen des Festivals. So sind auch Kunstwerke von Mitarbeiterinnen des Gorki Theaters Teil der Ausstellung, etwa die berührende Installation „Souvenirs“ von Hausregisseur Hakan Savas Mican oder die grandiosen Zeichnungen von Ensemblemitglied Lea Draeger, die im Erzählen ihrer Familiengeschichte auch die Themen Papstverehrung und Hexenjagd aufgreift.

Schwarze Sexarbeiterinnen aus Kapstadt

Das Thema Hexenjagd als Mittel patriarchaler Machterhaltung, klingt in vielen Arbeiten an, auch in der Installation „Witch Hunt III“ von Delaine Le Bas. In einem Zelt aus weißen Stoffbahnen thematisiert die britische Künstlerin die Ausgrenzung der Roma-Community.

In der Kunst und im Theaterprogramm, aber auch in der dreitägigen Konferenz, die als Auftakt des Festivals stattfindet, soll ausprobiert werden, wie marginalisierte Positionen einbezogen werden können – ohne sich gleich in neue Zugehörigkeitsschablonen drücken zu lassen. Damit der theoretische Begriff „Intersektionalität“ auch praktisch fruchtbar gemacht werden kann, sollen Teilnehmerinnen wie Ethel Brooks, Professorin für Women’s und Gender Studies und Soziologie an der Rutgers Universität in den USA, davon berichten, wie Wissenschaft und Kunst zusammenwirken können. Brooks hat etwa über „Roma Triangle“, Spaziergänge zu Orten der Roma-Community, die sie in Städten wie London oder Paris organisiert hat, versucht, Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Kontexten zusammenzubringen.

Ähnliche Überlegungen finden sich in den Werken der in Berlin lebenden Künstlerin Candize Breitz. Von ihr ist unter anderem die Videoinstallation „TLDR“ zu sehen, bei der schwarze Sexarbeiterinnen aus Kapstadt Sichtbarkeit einfordern, indem sie Pappschilder hochhalten und ihre Geschichten erzählen. Breitz befragt mit diesem Film auch ihre eigenen Privilegien. Kann sie als Künstlerin überhaupt als Vertreterin marginalisierter Gemeinschaften auftreten und deren Forderung nach sozialer Gerechtigkeit unterstützen? Komplexität und Uneindeutigkeit gehört jedenfalls dazu, auch das ist eine Botschaft der Schau.

[Ausstellung Eröffnung Sa 26.10., 20.30 Uhr, bis 17. 11., Mo-Fr 16-22 Uhr, Sa/So 12-22 Uhr, Maxim Gorki Theater, Palais am Festungsgraben, Zeughauskino und andere Orte; Konferenz 25.-27.10., Infos unter berliner-herbstsalon.de]