Kandidaten für RBB-Intendanz Ulrike Demmer, Jan Weyrauch, Vodafone-Kraft

Die Intendantensuche beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) geht ins Finale. Am Donnerstag findet im Rundfunkrat das „Schaulaufen“ der Kandidatinnen und Kandidaten statt, am 16. Juni ist Wahltag. Die „B.Z.“ hatte gemeldet, es gäbe fast 50 Bewerbungen. Welche Zahl auch immer stimmt, sicher werden am Donnerstag wenigstens zwei Frauen und ein Mann vorstellen. Nach Tagesspiegel-Informationen sind dies Ulrike Demmer, eine Vodafone-Verantwortliche und Jan Weyrauch.

Ulrike Demmer

Ulrike Demmer, 50, arbeitete von 2016 bis 2021 als stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Im Team der Regierungssprecher vertrat sie damals die SPD-Seite. Davor war die Journalistin zwischen 1998 und 2000 Projektmanagerin in der Kommunikations- und Marketingabteilung von Radio Eins.

Nach einem Volontariat beim ZDF arbeitete sie für das „Morgenmagazin“ in Berlin, ehe sie ins Hauptbüro des „Spiegel“ wechselte, erst als Redakteurin, dann als Korrespondentin für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Weitere Stationen: „Focus“, dann bis 2016 Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Jan Weyrauch, 1968 in Berlin geboren, begann 1991 bei der Jugendwelle Radio 4U, baute dann Radio Fritz mit auf. 2001 wurde er Programmchef bei der damaligen Jugendwelle des Hessischen Rundfunks, hr XXL, nach Relaunch und Umbenennung beim Nachfolger You FM. Ab 2009 war der Journalist an der Entwicklung des wöchentlichen Nachtprogramms LateLine beteiligt, später am crossmedialen Formats Coldmirror.

Der Rundfunkrat Der Rundfunkrat des RBB ist eines der beiden Kontrollorgane des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg. Er überwacht die Einhaltung des im RBB-Staatsvertrag festgelegten Auftrages und berät die Intendantin oder den Intendanten. Auch die Wahl einer Intendantin/eines Intendanten obliegt dem Gremium. Dem Rundfunkrat gehören aktuell 30 Mitglieder an. In einer vierjährigen Amtszeit vertreten sie das öffentliche Leben und damit die Allgemeinheit der Länder Berlin und Brandenburg. Vorsitzender ist Oliver Bürgel.

2011 wurde Jan Weyrauch zum Programmdirektor von Radio Bremen gewählt, seither trimedial zuständig für die Bereiche Fernsehen, Radio und Online. Weyrauch erneuerte das Regionalmagazin „buten un binnen“, erweiterte es um butenunbinnen.de. Die Informations- und Kulturwelle Nordwestradio wurde modernisiert und in Bremen Zwei umbenannt.

Jan Weyrauch ist Programmdirektor von Radio Bremen. © Radio Bremen - Andreas Weiss

Die amtierende RBB-Intendantin Katrin Vernau ist keineswegs aus dem Rennen. Zwar hatte sie sich innerhalb der Bewerbungsfrist für die Führungsposition nicht gemeldet, zugleich aber ihre Bereitschaft bestätigt, als Intendantin im Amt bleiben zu wollen. Ihre bisherige Arbeit im und für den RBB sollte als Reverenz für Leistung und Leistungsbereitschaft verstanden werden.

Im Rundfunkrat wird erwartet, dass Vernau spätestens am 14. Juni als Kandidatin benannt wird. Wer sie in die finale Runde begleitet, entscheidet das Gremium am Donnerstag.