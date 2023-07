Keine Angst vor wilden Tieren? Von Kleinmachnow nach Kalifornien

Kurt Sagatz fand die Abenteuer von Clarence, dem schielenden Löwen, im ZDF spannender als die „Sportschau“ im Ersten.



Im südlichen Berlin und dem angrenzenden Brandenburg geht seit Donnerstagmorgen die Angst vor einer entlaufenen Löwin um. Für die „Abendschau“ wurde sogar Petra Gute an den Ort des vermeintlichen Geschehens in Kleinmachnow geschickt.

Die Reporterin ist eher auf den roten Teppichen der Kulturszene zu Hause als in freier Wildbahn. Wenn sie davon berichtet, wie eine Löwin „angeblich“ gesehen wurde und dass an dem Baum, an dem sich das Tier geschubbert hat, eine Haarprobe gefunden wurde, glaubt man um Petra Gutes Mund und Augen Spuren einer leicht ironischen Betrachtungsweise zu erkennen.

Auch die weiteren Sichtungen der Raubkatze in anderen südlichen Berliner Bezirken scheinen die Reporterin eher zu amüsieren denn zu ängstigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dass der Abendschau-Beitrag XXL-Länge hat, verwundert hingegen nicht. Angesichts eines Themas von solch überregionalem, ja internationalem Interesse ist das naheliegend. Möglicherweise ist es aber auch dem Umstand geschuldet, dass derzeit die RBB-Freien im Spontanurlaubs-Bummelstreik sind und man somit froh ist um jedes Großthema oder jede Großkatze.

Ältere Zuschauer und Leserinnen mögen bei den Bildern aus dem Kleinmachnower Unterholz möglicherweise an „Daktari“ gedacht haben.

Das war jene TV-Serie über Tierarzt Marsh Tracy, seine Tochter Paula, die Schimpansin Judy und den schielenden Löwen Clarence, die um 1970 herum sehr erfolgreich an Samstagen im ZDF lief.

Marsh Tracys Wameru-Tierstation befand sich keineswegs in Afrika, die Aufnahmen für die 89 Episoden der vier „Daktari“-Staffeln entstanden im sonnigen Kalifornien. Clarence wurde von zwei Löwen-Doubles unterstützt.

Der Löwe wirkte mit seiner Zottelmähne eher wie ein übergroßes Kuscheltier denn als angsteinflößende Raubkatze. Immer dann, wenn Clarence böse Zeitgenossen in die Flucht treiben sollte, musste einer der beiden Löwen-Doubles ran. Der andere wurde bei Szenen mit großen Fahrzeugen benötigt. Clarence selbst war äußerst schreckhaft.

RBB-Reporterin Petra Gute hat mehr Angst von echten Wildschweinen als vor einer „eventuellen Löwin“.