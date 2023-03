Kleine Auflage, große Wirkung Künstler präsentieren Bücher im Café Babette

Schon seit 2018 residiert das Café Babette auf dem Gelände der Kindl-Brauerei zwischen alten Sudhaus-Kesseln. Es ist sozusagen die Haus- und Hof-Kaffeetränke und Treffpunkt des Neuköllner Kindl Zentrum für zeitgenössische Kunst. Hervorgegangen ist das Café aus der legendären Künstlerkneipe Bar Babette, die einst in einem der ikonischen Glaspavillons an der Karl-Marx-Allee beheimatet war.

Für unabhängige Kunst und selbstgemachte Bücher interessieren sich die Macher rund um Bar-Mitgründer Maik Schierloh schon lange. Regelmäßig findet im Café Babette die Veranstaltung „Info on Books“ statt, so auch am Donnerstag dieser Woche. Künstler:innen, Self-Publisher und unabhängige Kunstbuchverlage stellen bei der Gelegenheit neue oder geliebte Produktionen vor, meist in kleiner Auflage, etwa Künstlerbücher, Ausstellungskataloge und Fotobände.

„Info on books“ präsentiert die Idenpendant-Szene

An diesem Donnerstag präsentiert als einer aus zwölf Michael Bause sein Buch „Layers beyond limits“. Die im Berliner Kookbooks Verlag erschienene Publikation kombiniert abstrakte Malerei und Collagen des in Berlin beheimateten Künstlers mit Texten von Kunstkritikerin Sabine Vogel, Kunsthistoriker Cole Collins und anderen. Fotograf Oliver Leu wirft mehrere seiner handgemachten Fotobücher in den Ring.

Lyrikerin Julia Mantel und die Künstlerinnen Julia Jansen und Bettina Sellmann, beide Meisterschülerinnen von Thomas Bayrle, haben gemeinsam den Katalog „Easy Magic 123“ mit Gemälden, Gedichten und Zeichnungen herausgebracht. Eine Fundgrube für Freunde der Buchkunst. (Am Sudhaus 3, Do 23.3., ab 19 Uhr).

