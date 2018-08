Sieht aus, als hätte Teddy wieder eine harte Nacht gehabt. Leere Rotkäppchen-Flaschen kollern über den ukrainischen Granit. Daneben liegt eine zerfledderte Zigarettenschachtel auf dem Sockel. Unter den Füßen springen die Kronkorken. Und die zersplitterte Schnapsflasche ist bestimmt nicht die erste, die auf dem Appellplatz vor dem Ernst-Thälmann-Denkmal zu Bruch ging. Bis hinunter zur Greifswalder Straße lässt die Morgensonne die in die Pflasterritzen gesunkenen Scherben wie Juwelen funkeln. Die im Berliner Stadtbild einzigartige sozialistische Monumentalbüste zieht mit ihrem pompösen Gestus, ihrer Überwältigungsaura durchaus noch Menschen an. Nur nähern sie sich ihr heutzutage auf ihre Weise.

„Abends tobt hier das Leben“, sagt der Parkreiniger, der mit dem Auto zu den Mülleimern tuckert. „Hat ja keiner mehr Respekt.“ Missbilligend deutet er auf die Graffitis, die den Stein- und Bronzesockel unterhalb des Kopfs bedecken. Der Koloss selbst schweigt. Seine Gleichmut ist 50 Tonnen schwer und 32 Jahre alt. Zu DDR-Zeiten haben zahllose Jungpioniere, Erich Honecker und Michael Gorbatschow ihm Ehrerbietung erwiesen, von den 100 000 Einweihungsgästen gar nicht zu reden, die bei der penibel geprobten Zeremonie am 15. April 1986 zugegen waren.

Die von Beginn an ungeliebte, bis vor wenigen Jahren immer wieder von Protesten umtoste Skulptur trägt die heroisch idealisierten Züge von Ernst Thälmann – samt unproportionierter Faust und überproportionierter Fahne und der Beschriftung „Rot Front“. Der 1886 in Hamburg geborene Politiker mit dem Decknamen „Teddy“ war KPD-Vorsitzender, Rot-Front-Kämpfer, Reichstagsabgeordneter, Gegner der Weimarer Republik, Feind der Sozialdemokratie. 1933 sperren ihn die Nationalsozialisten ein und ermorden ihn schließlich 1944 im KZ Buchenwald. Die DDR stilisiert ihn zum Märtyrer, zum Idol, dem bereits ab 1949 ein Nationaldenkmal gewidmet werden soll, dessen Fertigstellung nach einem Entwurf der Bildhauerin Ruthild Hahne sich aber immer wieder verzögert und 1961 endgültig platzt.

Die Thälmann-Siedlung ist eines der letzten Prestige-Bauprojekte der DDR

Mit dem Mauerbau rückt der zuerst geplante Standort auf dem einstigen Wilhelmplatz in Mitte in die Randlage der Hauptstadt der DDR, künstlerische Querelen kommen hinzu. Nach weiteren verkrachten Anläufen beauftragt Erich Honecker 1981 persönlich den befreundeten sowjetischen Monumentalplastiker Lew Kerbel mit dem Denkmal, dass nun – ähnlich wie das nach Mauerfall viel zu flott geschleifte Lenin-Denkmal auf dem heutigen Platz der Vereinten Nationen – vor dem Hintergrund eines Neubauensembles geplant wird. Die Thälmann-Siedlung ist eines der letzten Prestige-Bauprojekte der DDR, eine Edelplatte, die mit vielgestaltigen Hochhäusern samt dreieckigen Balkonen immer noch Eindruck macht.

Die 13 Meter hohe, aus 270 in Lauchhammer gegossenen Einzelteilen verschweißte Skulptur verschlingt eine ganze Bronze-Jahresproduktion des Landes – und ist, als sie drei Jahre vor dem Untergang des real existierenden Sozialismus schließlich in Prenzlauer Berg steht, schon ein politischer und ästhetischer Anachronismus, wie der Bauhistoriker, ehemalige Kultursenator und Linken-Politiker Thomas Flierl über das Denkmal schreibt. Verschmäht von DDR-Bildhauern und Intellektuellen, die die künstlerische Qualität und Gigantomanie beklagen. Gehasst von Bürgern, die vergeblich gegen die Sprengung dreier hundertjähriger Gasometer protestiert hatten, die Kerbel aus dem Hintergrund der Plastik verbannt wissen wollte. Geliebt nur von einer dem Volk entfremdeten altvorderen Funktionärskaste, die in dem Trumm die stalinistischen Ideale ihrer Jugend verewigt.

Reinigung zum Geburts- und Todestag

Plötzlich hält ein Auto. Zwei Männer kommen von der Greifswalder Straße den Platz hoch. Dessen Gefälle ist Teil der Inszenierung, die den verherrlichten Helden in direkte Beziehung zum Himmel setzt. Ein faszinierender, aber – so herausgefallen aus dem historischen und ideologischen Kontext – auch sturzkomischer Anblick.

Flaneure sind das keine, die haben einen Auftrag. Einer der beiden legt seine Tasche auf dem Granitsockel ab, holt Pläne und einen Zollstock raus. Wie sich herausstellt, ist Mario Jehle doch tatsächlich der Restaurator, der im Auftrag des Landesdenkmalamts gerade ein Konzept zur Sanierung des Thälmann-Denkmals erstellt. Wird der olle Teddy, den das Bezirksamt Pankow mangels Mitteln nach eigener Auskunft nicht regelmäßig von Graffiti befreien kann, also doch mal wieder professionell gereinigt. Das besorgt sonst am Geburtstag im April und dem Todestag am 18. August das „Aktionsbündnis Thälmann-Denkmal“, eine aus DKP-Mitgliedern und befreundeten Kräften bestehende Vereinigung von Rote-Fahnen-Schwenkern.