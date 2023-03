Kurze Einarbeitungszeit für neuen RBB-Rundfunkrat Neue Intendanz soll im Mai oder Juni gewählt werden

Auf den neuen Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), der sich am Donnerstag konstituieren wird, kommen schwere Zeiten zu. Das wurde am Dienstag auf der letzten, erneut außerordentlichen Sitzung des scheidenden Rates deutlich. Ralf Roggenbuck, der bisherige Vorsitzende des Gremiums – er gehört dem nächsten Rat nicht mehr an – äußerte eine große Erleichterung darüber, das Amt weitergeben zu können. Sein Wunsch für die Zukunft des Aufsichtsgremiums: weniger Schmierentheater, mehr Programm.

Der Seitenhieb von Roggenbuck bezog sich darauf, dass der Rat zumindest durch einen Zwischenbericht über den Stand der Untersuchung der RBB-Affäre durch die Kanzlei Lutz Abel informiert werden wollte und dazu die Compliance-Beauftragte gebeten hatte, die Anwälte zur letzten Sitzung einzuladen. Diese Einladung kam aber erst zustande, nachdem sich der Vorsitzende des Rates selbst darum gekümmert hatte.

Interims-Intendantin Katrin Vernau merkte am Dienstag an, dass es nicht die Aufgabe der Compliance-Beauftragten sein könne, zu einer Ratssitzung einzuladen. Solche Spannungen zwischen Rat und Geschäftsführung haben Seltenheitswert. Letzten Endes stellten sich drei Anwälte der Kanzlei unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann aber doch den Fragen der Ratsmitglieder. Den gewünschten Fortschrittsbericht legten sie jedoch dem Vernehmen nach nicht vor. Was vorliegt, sind hingegen die bisher bekannten Kosten für die anwaltliche Untersuchung. Sie belaufen sich auf 1,155 Millionen Euro.

Verbesserungsbedarf in der Kommunikation wurde auch mit Blick auf wichtige Unternehmensentscheidungen angemahnt. In der vergangenen Woche hatte Intendantin Vernau einen rigorosen Sparplan mit dem Abbau von 100 Stellen – ohne betriebsbedingte Kündigungen – sowie eine Konzentration des Programms auf eine Kernzeit von 18 bis 22 Uhr angekündigt. Anders als in früheren Zeiten wurde der Rat darüber aber in Gänze erst nach der Belegschaft informiert. Aber auch die Ernennung der neuen Programmchefin wurde vorab nicht mit dem Rundfunkrat abgestimmt.

Senderchefin Vernau begründete ihre Informationspolitik damit, dass bislang nur die strategische Weichenstellung feststehe. Sie wollen verhindern, dass Pläne zerredet werden, bevor sie überaus feststehen.

Pläne nicht zerreden lassen

Über die konkrete Ausgestaltung der Sparpläne will Vernau sie im neuen Rat präsentieren, diskutieren und sich dabei vom Gremium beraten lassen. Der neue Rundfunkrat müsse besser eingebunden werden, darauf pochten mehrere Ratsmitglieder wie Präses Harald Geywitz, Erik Stohn (SPD) und Antje Kapek (Grüne). „Das muss anders laufen“, sagte Christian Goiny (CDU) auch mit Blick auf die Neuregelung der RBB-Finanzen.

Wie wichtig eine passgenaue Abstimmung zwischen Rundfunkrat und Geschäftsleitung in der näheren Zukunft sein wird, zeigt der enge Zeitplan für die endgültige Nachfolge von Ex-Intendantin Patricia Schlesinger. Interimschefin Vernau bleibt nur bis zur Amtsübernahme der neuen Führung, längstens aber bis Mitte Februar im Amt. Wobei sie bereits ihren Hut für ein langfristiges Engagement in den Ring geworfen hat.

Gleichwohl muss die Stelle ausgeschrieben werden. Die Findungskommission, an der diesmal auch die Personalvertretung sowie die Freien Mitarbeiter vertreten sind, plant die Ausschreibung im März. Danach soll aus den vorliegenden Bewerbungen ein Ranking erstellt werden. Der Rundfunkrat soll dann festlegen, wer zu Vorstellungsrunden eingeladen wird.

Die Wahl durch den Rundfunkrat soll dann im Mai oder Juni stattfinden. Keine leichte Aufgabe für einen 30-köpfigen Rat, der mehrheitlich neu besetzt wird – zumal als Folge der Affäre um Patricia Schlesinger auch bei der Besetzung des Postens Neuland betreten werden soll.

Ralf Roggenbuck gab sich gegenüber dem Tagesspiegel jedenfalls zuversichtlich, dass die Intendantenfrage im vorgeschriebenen Zeitrahmen geklärt sein wird. Der neue Rundfunkrat wird sich nach den Erfahrungen der RBB-Krise des vergangenen Jahres nicht mehr wie in früheren Jahren mit langatmigen Ausführungen und netten Einspielfilmen abspeisen lassen. Das machte die letzte Sitzung dieses Gremiums deutlich.

