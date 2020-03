Rammstein-sänger Till Lindemann wurde negativ auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite mit. Der Sänger sei am Donnerstagabend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Dort soll er eine Nacht auf der Intensivstation verbrachten haben. Am Freitag wurde er demnach auf eine andere Station verlegt, da es ihm besser gehen soll.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Lindemann sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert habe. Laut der "Bild" sei es im Krankenhaus zudem zu Komplikationen gekommen, unter anderem einer Lungenentzündung. Der Sänger soll zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt haben. Die Band Rammstein nahm dazu in ihrem Facebook-Beitrag keine Stellung.

Mehr zum Thema Coronavirus in Deutschland und der Welt Trump aktiviert Kriegsgesetz für Produktion von Beatmungsgeräten

Die Band Rammstein wurde 1994 in Berlin gegründet und hat seitdem etwa 18 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Besonders durch ihre mit sehr viel Pyro-Technik versehenen Live-Shows wurde die Band auf der ganzen Welt berühmt. (tsp)