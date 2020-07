Fleetwood-Mac-Mitbegründer Peter Green ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der britische Gitarrist sei "friedlich im Schlaf" verstorben, teilte ein Vertreter der Familie am Samstag in London mit. Genauere Angaben werde es in den kommenden Tagen geben.

Green hatte die Rockband Fleetwood Mac 1967 zusammen mit Mick Fleetwood gegründet. Er stand hinter Songs wie "Albatross" und "Oh Well", die den Sound der Band definierten und sie zu Weltruhm brachten. 1970 musste er wegen mentaler Probleme und Drogenmissbrauch die Band verlassen. (AFP)