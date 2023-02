Mord ist ihr neues Hobby „Miss Merkel“ löst ihren ersten Fall

Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat es mit Ehemann Joachim und Mops „Helmut“ nach dem Ende ihrer Amtszeit zurück in die Uckermark gezogen. Allerdings hadert sie mit dem beschaulichen Landleben. Backen und Wandern allein sind ihr zu wenig. Mord wird ihr neues Hobby. So wie die legendäre Miss Marple von Agatha Christie sieht sie sich in der Pflicht, als die Polizei den Todesfall von Freiherr Philip von Baugenwitz als Selbstmord zu den Akten legen will. Unterstützt von ihrem sanften Bodyguard Mike macht sie sich als Detektivin nun selbst auf die Suche nach dem Mörder. Jedenfalls in der Fiktion von Buch und Fernsehen.

Bislang hat der Schriftsteller und Drehbuchautor David Safier zwei Romane aus der „Miss Merkel“-Buchreihe veröffentlicht. Auf „Mord in der Uckermark“ 2021 folgte im vergangenen Jahr „Mord auf dem Friedhof“. Mit der Verfilmung „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“ erweckt RTL die beliebte Romanfigur, gespielt von Katharina Thalbach, zum Leben, wie der Sender am Mittwoch mitgeteilt hat.

Angela Merkel als Märchenfigur

„David Safier hat aus Angela Merkel eine Märchenfigur gemacht – eine Mixtur aus der echten Ex-Kanzlerin und einer plötzlichen Rentnerin, die sich in Miss Marple von Agatha Christie verwandelt. Das enthebt mich einer realistischen Darstellung der historischen Figur Merkel. Safier spinnt und ich kann auch spinnen, das macht es für mich äußerst amüsant“, schreibt dazu Katharina Thalbach in einer Pressemitteilung des Sender.

Für Thalbach ist es nicht der erste Auftritt als Angela Merkel. In der TV-Satire „Der Minister“ über Aufstieg und Fall von Karl-Theodor zu Guttenberg war sie als Bundeskanzlerin Angela Murkel zu sehen. Im „Uckermark-Krimi“ wird Merkels Ehemann von Thorsten Merten („Spreewaldkrimi“) dargestellt. Tim Kalkhof übernimmt die Rolle von Personenschützer Mike.

Die Krimi-Komödie gehört zum RTL-Reihe des „Tödlichen Dienst-Tags“. Im Streamingdienst RTL+ ist der Film vom 14. März an zu sehen, ins Fernsehen kommt er am 21. März um 20 Uhr 15.

