Mit einem Schulterzucken auf den Untergang zu reagieren, dazu braucht es artistisches Talent. In der Mauerfallkomödie „Good Bye, Lenin!“ spielt Michael Gwisdek einen Schuldirektor, dem die Wende die ideologische Geschäftsgrundlage unter der Füßen weggezogen hat. Die DDR gibt es nicht mehr, aber der einst linientreue Pädagoge hilft mit, die Illusion, dass sie weiterexistiert, aufrechtzuerhalten.

Er tut das quasi aus medizinischen Gründen, als Inkarnation eines seinerzeit sprichwörtlichen Wendehalses. Eine Kollegin hat am 7. Oktober 1989 einen Herzinfarkt erlitten und liegt danach monatelang im Koma. Um den Genesungsprozess nicht zu erschüttern, spielen die Angehörigen ihr mit umetikettierten Spreewaldgurken und im Heimstudio aufgenommenen Ausgaben der „Aktuelle Kamera“ einen planmäßig siegreichen Sozialismus vor.

Gwisdek, ihr ehemaliger Chef, steht linkisch am Krankenbett, zupft an seiner Krawatte herum, und als an der Fassade gegenüber ihrer Plattenbauwohnung ein gigantisches Coca-Cola-Werbeplakat herabgelassen wird, stammelt er: „Ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder, also.“

Das Gegenteil von Overacting

Michael Gwisdek, der am Dienstag mit 78 Jahren gestorben ist, war ein großer Minimalist. Ein nervöses Hüsteln, ein schiefer Blick, ein sparsames Lächeln genügten ihm, um einen Charakter zu skizzieren. Stets betrieb er das Gegenteil von Overacting: Sein Spiel war so sanft und beiläufig, das man die Kunstfertigkeit kaum bemerkte. Mit vielen seiner mehr als 170 Film- und Fernsehrollen schien er geradezu verwachsen gewesen zu sein.

Auch dies eine Illusion, denn die Bandbreite der Figuren, die er sich zu eigen machte, reichte von einem seelisch heruntergekommenen Geschäftsmann in Andreas Dresens Episodenfilm „Nachtgestalten“ über den versoffen-hartherzigen Verleger in Oskar Roehlers Melodrama „Die Unberührbare“ bis zum unbeugsamen Kneipenphilosophen in Jan Ole Gersters Coming-of-Age-Tragikomödie „Oh Boy“.

Ein Volksschauspieler im besten Sinne

Ähnlich ratlos wie in „Goodbye Lenin“, aber dennoch heiter flüstert er dem durch die Berliner Nacht driftenden Sinnsucher Tom Schilling ins Ohr: „Keine Ahnung, wovon die überhaupt reden.“ Meint er die anderen Gäste, Politiker oder Götter? Eigentlich egal. Gwisdek machte selbst kleinste Auftritte zu Großmomenten.

Seine helle, später angeraute Stimme klang so quecksilbrig, wie der ganze Mann war. Im leichten berlinischer Zungenschlag erkannte man die Herkunft. Zur Welt gekommen ist Gwisdek 1942 als Sohn eines Gastwirtehepaars, das in Berlin-Weißensee eine eigene Kneipe hatte. Zum Star stieg er bereits in der DDR auf, ein Star ist er auch im wiedervereinigten Deutschland geblieben.

Wolfgang Beckers versöhnlicher Historienfilm „Goodbye Lenin“ wurde ein Überraschungserfolg, nicht bloß in Deutschland, auch in Frankreich, Großbritannien und den USA. Aber in Hollywood hätte man sich Gwisdek nur schwer vorstellen können, dafür hatte er zu viel Berliner Bodenhaftung. Er war im besten Sinn ein Volksschauspieler.