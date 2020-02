M - Eine Stadt sucht einen Moderator

Finzi erzählt von seinem sogenannten Migrationshintergrund. Wie er in Bulgarien aufwuchs, ein Land, was für die Deutschen " da unten" liegt und über das Kino in die ganze Welt reiste. Mit "Nanouk, der Eskimo" in den Norden, mit "Citizen Kane" nach Amerika, mit Truffaut nach Paris und mit Peter Lorre nach Berlin, in "M- Eine Stadt sucht einen Mörder". Toller Slapstick: Samuel Finzi spielt Fritz Langs Helden im Film "Eine Stadt sucht einen Moderator".