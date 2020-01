75 Jahre ist es am 27. Januar her, dass die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit hat. Der Tag ist heute Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. In der Zeche Zollverein in Essen werden aus diesem Anlass 75 großformatige Porträts von Überlebenden gezeigt, fotografiert vom renommierten Fotografen Martin Schoeller, der in Deutschland aufgewachsen ist.

Am Vortag der Eröffnung erklärte Schoeller nach einer Mitteilung der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn am Montag in Essen: „Es ist erschreckend zu sehen, wie sich der Antisemitismus momentan in Europa und anderswo erneut Bahn bricht.“

Er verspüre daher mehr denn je „eine große Verantwortung, gegen Antisemitismus anzugehen, wo immer ich ihn erlebe, und dazu beizutragen, dass es nie wieder so etwas wie den Holocaust geben wird. Wir sind verantwortlich für unsere Geschichte.“ Er glaube, „dass wir nur dann als Menschen vorankommen können, wenn wir bereit sind, aus der Geschichte zu lernen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) werden die Ausstellung „Survivors. Faces of Life after the Holocaust“ (Überlebende. Gesichter des Lebens nach dem Holocaust) am Dienstag in Anwesenheit des Yad-Vashem-Vorsitzenden Avner Shalev und des Überlebenden Naftali Fürst eröffnen. Kuratorinnen sind Anke Degenhard und Vivian Uria. Die Ausstellung wird bis zum 26. April in Essen gezeigt.

Das Projekt entstand auf Initiative des Freundeskreises der internationalen Gedenkstätte Yad Vashem in Deutschland, die Bilder wurden in Yad Vashem aufgenommen. Neben der Stiftung Zollverein ist auch das Ruhr Museum Kooperationspartner. Das Projekt wird von der RAG-Stiftung finanziert.

Mehr zum Thema Fotograf Martin Schoeller im Porträt Macken und Makel

Mehr über den Fotografen Martin Schoeller und seine Arbeit mit den Überlebenden lesen Sie am Sonntag, 26. Januar 2020, im Tagesspiegel. mue