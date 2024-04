Ronya Othmann über den Genozid an den Jesiden „Meine Welt ist nach dem 3. August 2014 nicht mehr dieselbe wie zuvor“

Frau Othmann, würden Sie gleich zu Beginn einmal erklären, wofür die Zahl „Vierundsiebzig“ steht? So lautet der Titel Ihres neuen Romans.

Es hieß lange Zeit, dass es 72 Massaker an den Jesiden gegeben habe, Ferman genannt. Ferman ist ein Wort aus dem Osmanischen, es heißt Befehl, Erlass. Seit dem 7. Jahrhundert sind Übergriffe auf Jesiden überliefert. Ab dem 16. Jahrhundert nahm die Verfolgung noch einmal stark zu. Es gab dann 2007 in zwei irakischen Dörfern Massaker durch Al-Quaida, die gelten als Nummer 73, und der Genozid am 3. August 2014 durch den IS im Shingal ist Nummer 74, darum diese Zahl.