Françoise Cactus, Sängerin der Berliner Indie-Pop-Band Stereo Total, ist gestorben. Das vermeldete Radio Eins, wo sie zuletzt als Moderatorin arbeitete. Demnach starb Cactus am Mittwochmorgen in ihrer Berliner Wohnung an den Folgen einer langen Krankheit. Die 57-Jährige hatte Brustkrebs.

Françoise Cactus wuchs in Frankreich auf und kam 1986 nach Berlin. Mit der von ihr gegründeten Band Lolitas feierte sie vor allem im damaligen West-Berlin große Erfolge. 1993 rief sie mit ihrem Partner Brezel Göring (54) die Band Stereo Total ins Leben, die für ihren spielerischen Indie-Sound bekannt wurde. Cactus veröffentlichte außerdem mehrere Bücher und Hörbücher, arbeitete als Moderatorin im Radio und als Layouterin für die Berliner taz. (tsp)