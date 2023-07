Sendestörung im Rundfunk Berlin-Brandenburg „Abendschau“ und „Brandenburg Aktuell“ verwechselt

Das Fernsehprogramm des RBB gibt es gleich zweimal, einmal für Berlin, ein zweites Mal für Brandenburg. Der einzige Unterschied: Zwischen 19.30 und 20 Uhr läuft auf dem einen Kanal die „Abendschau“ für das Berliner Publikum und auf dem anderen „Brandenburg Aktuell“ für die Zuschauer im Nachbarland. Nicht so jedoch am Montagabend, als auch die Berliner acht Minuten lang statt der gewohnten „Abendschau“ zunächst „Brandenburg Aktuell“ serviert bekamen.

„Statt der Abendschau wurde heute in Berlin die Sendung Brandenburg Aktuell ausgestrahlt. Gegen 19:38 Uhr konnte das Problem behoben werden. Wir bedauern den Fehler und forschen nach der Ursache. Die komplette Sendung gibt’s in Kürze bei http://rbb24.de“, twitterte der RBB mit einiger Verzögerung. Zuerst hatte T-Online über den Vorfall berichtet.

Eine mögliche Ursache ist der „Bummelstreik“ der Freien Mitarbeiter des RBB. 360 der insgesamt rund 1500 Freien Mitarbeiter sind seit Samstag im Spontanurlaub. Mit der Aktion #wirsindnichtda! wollen sie gegen den Stillstand bei den Verhandlungen über eine Gehaltsangleichung und einen erweiterten Bestandsschutz protestieren.

Noch am Montagnachmittag hatte eine RBB-Sprecherin auf Anfrage des Tagesspiegels geschrieben: „Für das Publikum spürbare Einschränkungen des Programms wird es absehbar nicht geben, weder im Fernsehen noch im Radio oder online.“ Ob die Verwechselung von „Abendschau“ und „Brandenburg Aktuell“ eine Folge der Protestaktion ist oder andere Ursache hat, muss zwar noch festgestellt werden, eine Sendestörung hat es nun am ersten Protest-Werktag nun jedoch gegeben.

Die Reaktionen in den Sozialen Medien ließen in jedem Fall nicht lange auf sich warten. „Wenn die Spezialisten in Urlaub sind, die Praktikanten übernehmen und der Pförtner es wieder richtet!“, kommentierte ein Twitter-Nutzer die „Sendestörung“. Aber auch das erwartbare Bashing der Öffentlich-Rechtlichen blieb nicht aus. „Entschuldigt euch nicht für einen Ausfall / Störung! Entschuldigt euch für das Programm / eure Leistung und die Zwangsgebühren!“, vermerkte ein anderer Twitter-Nutzer.