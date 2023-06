Sommerpausen & Déjà-vu Wenn Krimigucken zur Gewohnheit wird

Am Sonntagabend gibt’s „Polizeiruf 110“ im Ersten. Die Ermittler Katrin König und Sascha Bukow (Anneke Kim Sarnau) und Charly Hübner) bekommen es nicht nur mit einer psychisch Kranken zu tun, die in Rostock Amok läuft, sondern auch mit dem Gedächtnis der Zuschauer. Charly Hübner? Der ist doch längst nicht mehr dabei im „Polizeiruf“. Das ist eine Wiederholung! Ein Déjà-vu wie beim Kölner „Tatort“ am vergangenen Sonntag, als Millionen Zuschauer 15 Minuten brauchten, um festzustellen: He, den Krimi kennen wir schon…

Sommerpause. Jeden Juni, Juli gehen in Talkshowstudios nach und nach die Lichter aus und Krimiwiederholungen auf Sendung. Einige ärgern sich, aufs tägliche Schwadronieren verzichten zu müssen, anderen passt’s gut in den Kram. Für Louis Klamroth dürfte die Pause gar nicht so ungelegen kommen. Der „Hart-aber-fair“-Moderator ging nach der – verunglückten – Rammstein-Ausgabe vom 19. Juni als erster der wöchentlichen Polittalker in den Urlaub und kehrt am 14. August zurück.

Sandra Maischberger verabschiedet sich am 12. Juli vom Bildschirm und bleibt ihm bis zum 12. September fern. „Anne Will" hat noch einen Aufschlag am 9. Juli und dann Sommerpause bis zum 10. September. Schönen Urlaub!

Nur bei Markus Lanz brennt länger Licht. Seine dreimal in der Woche ausgestrahlte Show verabschiedet sich erst am 20. Juli (ebenso „Maybrit Illner) und kehrt schon am 22. August wieder zurück (Illner erst am 31. August), was die Frage aufwirft: Ist der Job von Markus Lanz weniger schweißtreibend als der von Anne Will, wenn der so wenig Urlaub macht?

Klar ist: Kein Mensch, auch kein Talkmoderator kann das ganze Jahr durcharbeiten. Müssen Harrison Ford, Wolfgang Kubicki oder Olaf Scholz halt ein paar Wochen woanders hingehen. Weil sich große Teile ihres Publikums vermehrt im Freien aufhalten, gibt’’s von ARD, ZDF & Co. bis in alle Ewigkeiten maue Sommerprogramme. Das dürfte im Rundfunkbeitrag eingepreist sein, über dessen Erhöhung derzeit heftig diskutiert wird. Übrigens: Der „Polizeiruf“ am Sonntagabend ist so gut, den kann man sich zwei mal anschauen.