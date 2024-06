Was in den Mediatheken noch auf Sie wartet Irre Kreuzfahrten, eine Actionheldin, Tüftler und Poolpartys

1 Bangla (ZDF Mediathek)

Phaim (Phaim Bhuiyan) und Asia (Carlotta Antonelli) sind sehr verliebt. © ZDF und Christian N./

Männer, glaubt man einer US-Studie von 2013, denken täglich 34-mal an Sex. Bei acht Stunden Schlaf ist das ungefähr alle 30 Minuten, also ganz schön oft, wenn auch nur ein Bruchteil der unzüchtigen Gedanken des bengalischen Römers Pham. In den acht Episoden der italienischen RomCom „Bangla“ (ZDF Mediathek) geht ihm nämlich selten etwas anderes durch den Kopf. Kein Wunder!

Der 23-jährige Muslim ist nicht nur gläubig, sondern traditionsbewusst. Bis zur Hochzeit soll und will er deshalb keusch bleiben, was ihn ebenso wie seine Freundin Asia (Carlotta Antonelli) und praktisch alle (männlichen) Landsleute vor immense Herausforde-rungen stellt, inklusive Poolpartys. Wer in die Komödie von Hauptdarsteller Phaim Bhuiyan und seinem Co-Showrunner Emanuele Scaringi einsteigt, könnte also denken, es gehe nur um das eine, plus Essen.

Tut es auch. Irgendwie. Nebenbei aber verhandelt die Serie rund 25 Minuten pro Folge auch den Clash zweier Kulturen auf engstem Raum eines vielschichtigen Viertels. Und dabei scheppert die liberale Zwanglosigkeit der italienischen Ureinwohner gehörig in die sittenstrenge Bevormundung südasiatischer Migranten zweiter Generation, ohne dass einer der beiden Pole höher gewichtet würde.

Die Fortsetzung des gleichnamigen Films klettert somit tiefer in die Gräben ethnischer Unterschiede, verliert dabei jedoch nie den Humor. In deutscher Übersetzung ist das – bis auf Phaims lässig synchronisierte Mitbewohnerin Sumaya (Nilima Mittal) – zwar oft unerträglich. Auch dank des wundervollen Soundtracks erinnert „Bangla“ allerdings angenehm an die Herkunftskollisionen „Lamia“ (ARD) und „Master of None“ (Netflix). Auch da geht es (fast) nur ums eine. (JF)

2 Sigourney Weaver - Actionheldin und Stil-Ikone (Arte Mediathek)

Sigourney Weaver, Actionheldin und Stil-Ikone. „Alien“ wurde für sie zum Auslöser einer langen, internationalen Karriere als Schauspielerin. © Brian Wengrovsky

Frauen im Actionkino? Bis in die 70er Jahre traten sie nur als kreischende Opfer auf. Doch dann bot Sigourney Weaver einem Furcht erregenden Alien die Stirn. Damit ebnete sie Heldinnen wie Carrie-Anne Moss alias Trinity in „Matrix“ und Uma Thurman als Schwertkämpferin in „Kill Bill“ den Weg. In ihrem Star-Porträt „Sigourney Waver – Actionheldin und Stilikone“ (Arte Mediathek) würdigt die deutsch-französische Regisseurin Bärbel Merseburger-Sill die unvergleichliche Sigourney Weaver.

Der Beginn ihrer Karriere verlief allerdings ziemlich schleppend. Zwar hatte sie als Tochter eines namhaften Fernsehproduzenten gute Connections. Doch mit ihrer Körpergröße von 1,84 Meter sprengte sie das damalige Klischee von Weiblichkeit. Auf der Schauspielschule gab man ihr zu verstehen, sie solle es lassen. Trotzdem ergatterte sie in Woody Allens „Stadtneurotiker“ eine winzige Rolle. Man muss schon zweimal hinsehen, um sie überhaupt zu erkennen.

Als sie dann für „Alien“ vorsprach, war Ridley Scott von ihrer Physis so beeindruckt, dass er ihr die – ursprünglich für einen Mann konzipierte – Hauptrolle auf den Leib schrieb. Sigourney Weavers nicht gerade zimperlicher Umgang mit dem Flammenwerfer wurde zum Gamechanger im Action-Genre. Gegenüber dieser toughen Ripley sahen männliche Kollegen wie Arnold Schwarzenegger und Silvester Stallone plötzlich sehr alt aus.

Die Dokumentation lohnt sich schon allein wegen des exklusiven Interviews, das die Regisseurin mit der alterslos wirkenden Darstellerin führt. Eine gute Figur macht die 74-Jährige auch als Stilikone für Haute Couture – besonders, wenn sie die Grenzen der Geschlechter verschwimmen lässt. Dank ihrem androgynen Look ist sie auch in der queeren Community populär. (rie)

3 Six Silent Killings (Sky/Wow)

Vermutlich liegen die vermissten Frauen in den Wäldern um Dublin begraben. © SKY UK Ltd

Irgendwo liegen sie begraben, 80 Meilen im Umkreis der irischen Hauptstadt Dublin: Annie McCarrick, Josephine Dullard, Fiona Pender, Ciara Breen, Fiona Sinnott und Deirdre Jacob. Die irischen Behörden nennen dieses Gebiet das Dreieck des Verschwindens. Dreißig Jahre nach dem ersten aufsehenerregenden Vermisstenfall 1993 geht Regisseurin Colette Camden den vermissten jungen Frauen in der zweiteiligen Dokumentation „Six Silent Killings: Ireland’s Vanishing Triangle“ (Sky/Wow) nach.

Camden spricht in der Doku mit den damaligen leitenden Ermittlern der irischen Garda, Angehörigen der Opfer und der Journalistin Geraldine Niland im Besonderen, die als Kriminalkorrespondentin für den „Irish Independent“ über die Fälle berichtete.

Sie ist es, bei der Camden die persönlichen Eindrücke der Angehörigen und die faktenbasierten Aussagen der Behörden bündelt und kommentieren lässt. Doch auch Niland hat durch ihre Recherchen eine Beziehung zu den Opfern entwickelt, deren Verschwinden Camden mit Zeugenaussagen, Archivmaterial und Überwachungsaufnahmen nachzeichnet.

In den 1990er Jahren verschwanden im Gebiet der irischen Provinz Leinster mehrere junge Frauen. Die Fälle gaben ein breites Medienecho, da die Frauen meist völlig überraschend und ohne Vorzeichen verschwanden, einige auch am helllichten Tag in der Nähe ihrer Wohnungen.

Bis heute sind all diese Fälle nicht geklärt. Die Behörden gingen dem nicht weiter nach, da es sich bürokratisch um Vermissten- und nicht um Mordfälle handelt. Regisseurin Camden verfolgt in der True Crime-Dokumentation das ungebrochene Engagement mehrerer Bürger, Irlands dunkles Geheimnis zu lüften. (fku)

4 Tod für Olympia: Der Fall Birgit Nessel (ARD Mediathek)

Birgit Dressel wuchs in Bremen auf und wurde schnell zu einer der besten Mehrkämpferinnen der BRD. © imago

Es gibt Begriffspaare, die passen partout nicht zueinander. Ehrenmord zum Beispiel, Gewinnwarnung oder ganz frisch: ein „fanatischer Mediziner“, den die frühere Leichtathletin Birgit Clasius anprangert. Gemeint ist, nächstes Widerspruchsduo: „Prof. Klümper“. Das klingt honorig, Klümper ist als „Wunderheiler“ der Uni Freiburg aber mindestens mitschuldig am „Tod für Olympia“, wie die Doku (ARD Mediathek) zeigt.

Hauptberuflich Chef der sporttraumatischen Spezialambulanz, war Armin Klümper im Haupterwerb Doping-Dealer mit Hang zum Krankenkassenbetrug. Formell erzählt Yannick Lowin daher vom kurzen Leben und langen Sterben der Siebenkämpferin Birgit Dressel. Weil die 26-Jährige Anfang April 1987 an einer Überdosis des berüchtigten „Klümper-Cocktails“ starb, ist der Dreiteiler aber auch eine 90-minütige Klageschrift.

Sittengemälde der Achtziger

Vor Gericht: Prof. Klümper, der Sportkapitalismus, die Leistungsgesellschaft. Gut 70 Medikamente, rechnet der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt vor, haben alle drei dem Nachwuchstalent zusammengemixt – nicht wenige davon verbotene Anabolika, für die seinerzeit „90 Prozent der Leichtathleten zu Prof. Klümper, man muss schon sagen: gepilgert“ sind. Also auch Birgit Dressel. Kontrollsysteme, so Seppelt, gab es damals zwar keine.

Aber den Wunsch bundesdeutscher Fans und Funktionäre, realsozialistische Siegmaschinen zu schlagen. Mit reichlich – leider oft überflüssigem Reenactment – arbeitet sich die Doku chronologisch auf Birgit Dressels „Tod für Olympia“ vor und malt parallel ein Sittengemälde der Achtziger, in denen sehr alte Trainer bis hin zum eigenen Vater sehr junge Frauen bevormundet haben. Schwer erträglich, sehr erhellend. (JF)

5 Blackberry (Paramount+)

Ohne Konzept: Computerfreak Doug (Matt Johnson) in „BlackBerry“. © Paramount+

Wie gern Revolutionen ihre Kinder fressen, ist seit der französischen klar. Wie gierig sie sind, zeigen aber erst die technischen Revolutionen des digitalen Zeitalters. Oder erinnert sich jemand an Kassettenrecorder, Diskette, Walkmen Fax, iPod, Modem und dieses Mobiltelefon namens BlackBerry, das 1992 mit „epochal“ noch dezent beschrieben wäre?

Zwei kanadische Tüftler hatten damals die Idee eines transportablen Servers mit Fernsprechfunktion, der internetfähig war, also Mails senden konnte. Zehn Jahre später wurde daraus das erste Smartphone. Und jetzt? Nutzt niemand ein Gerät, das seit 2007 marktbeherrschend allenfalls im Technikmuseum lagert. Und wie es dazu kam, das zeigt Autor, Regisseur und Hauptdarsteller Matt Johnson im Film „BlackBerry“ bei Paramount+.

Voller Enthusiasmus, aber ohne Konzept sucht sein Computerfreak Doug an der Seite des Programmierers Mike (Jay Baruchel) investitionsfreudige Revolutionsgarden. Sie finden allerdings nur den geschäftstüchtigen, windigen Jim Balsillie (Glenn Howerton), der mit ihnen durchs Stahlbad einer entfesselten Branche geht. Und wie Johnson den Bestseller „Losing the Signal“ zum Biopic macht, ist schlichtweg genial.

Ästhetisch zwischen Dogma und Stromberg, zerschellt das verspielte Team der idealistischen Tüftler am digitalen Turbokapitalismus mit seinen Privatfliegern, Steuersparmodellen, Riesenegos und frauenfreien Vorstandssitzungen – auch wenn letztlich Apples iPhone ihren Traum in Trümmer legt. Dass BlackBerry aus Waterloo stammt, ist hier nur die Schlusspointe katastrophaler Betriebsblindheit. Und Mike Johnson setzt sie irrsinnig unterhaltsam in Szene. (JF)

6 Das schwarze Quadrat (Arte Mediathek)

Vincent (Bernhard Schütz, li.) und Nils (Jacob Matschenz) müssen als Imitatoren von David Bowie und Elvis Presley im Showprogramm des Kreuzfahrtschiffes auftreten. © © ZDF/arte/Felix Novode Oliveira

Kunstdieb Vincent (Bernhard Schütz) hat das millionenschwere russische Gemälde „Das schwarze Quadrat“ gestohlen – sein letzter großer Coup vor dem Ruhestand. Das Bild soll auf einem Kreuzfahrtschiff an Käufer übergeben werden. Da die Beschaffung von Tickets und gefälschten Pässen fehlschlägt, überwältigen Vincent und sein Handlanger Nils (Jacob Matschenz) kurz vor Auslaufen des Schiffes zwei Passagiere und nehmen deren Plätze ein. Doch es stellt sich heraus: Die Überfallenen sollten an Bord als David Bowie- und Elvis Presley-Imitatoren auftreten.

Im Grunde ist das ein ziemlich gutes Treatment für einen unterhaltsamen Langfilm. Zumal, wenn Schauspieler wie Bernhard Schütz, Jacob Matschenz und Sandra Hüller mit an Bord sind. Schade nur, dass dem Ganzen im Laufe der 97 Minuten ein bisschen der Esprit ausgeht, Peter Meisters Spielfilmdebüt von allem etwas zu viel ist: Krimikomödie, Persiflage auf den stets bedeutsamen Kunstbetrieb und Volksbühnen-Slapstick (Arte Mediathek ab 8.6.).

Immerhin, Bernhard Schütz auf High Heels als vorzeitig gealterter David Bowie im hautengen Catsuite, das hat was. Genauso wie die Performance von Sandra Hüller, die in einer anderen großen deutschen Kino-Komödie – „Toni Erdmann“ – allerdings viel zu gut war, als das man ihr hier die halbwegs lustige, unterkühlt-verführerische Kunstkennerin auf Dauer durchgehen ließe.

Am Ende ist das ein halbwegs amüsantes Katz-und-Maus-Spiel um Original und Fälschung, um das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, dem der Hintersinn auf Strecke abhanden kommt. Wem Kreuzfahrten bislang ein Graus waren, der erhält mit dem Film neues Futter. Besser als „Traumschiff“ ist es allemal. Bernhard Schütz und Sandra Hüller sei dank. (meh)