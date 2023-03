Zeitumstellung Fortschritt und Rückstand

Am Wochenende ist es wieder passiert. Jemand hat an der Uhr gedreht, wir haben Sommerzeit jetzt. Eine große Mehrheit hält die Maßnahme für sinnlos und nervig, aber das alte Vor-und-Zurück-Spiel geht weiter. Es wird hier deshalb auch keine wütenden Proteste geben wie in Frankreich, wo das halbe Land gegen eine Rentenreform aufsteht, als wäre wieder 1789 und Sturm auf die Bastille.

Man sieht mit Schrecken, das Anachronistische liegt in dieser Zeit. Krieg in Europa, diktatorische Tendenzen in demokratischen Musterstaaten wie den USA oder Israel - all das hätte man vor Kurzem nicht für möglich gehalten. Die Vorstellung, dass eine bessere Welt längst erreicht worden sei, beruht auf Träumereien. Ein solcher Irrglaube ist vor allem in westlichen Ländern verbreitet, ein Wohlstandsphänomen.

Sentimentale Erinnerung

Bei einer Reise durch Jordanien hatte ich jüngst ein starkes anachronistisches Erlebnis. Allerdings von harmloser Art und eher sentimental. In einem Restaurant zündete sich ein Mann am anderen Ende des Tisches, an dem wir aßen, eine Zigarette an. Keine E-Zigarette, kein Shisha-Nuckel im Taschenformat, sondern richtig mit Feuer und Rauch, eine Kippe.

Wir staunten. Der Mann führte eine uralte Kulturtechnik vor, ein eingeübtes Ritual. Nun muss man sagen, dass in dem arabischen Land, das nach der Pandemie einen Tourismus-Boom erlebt, das Rauchen in Lokalitäten weitgehend eingeschränkt oder verboten ist. Aber es ist doch noch möglich.

Der Fortschritt lahmt

Es stimmte mich nostalgisch? Nein, das nicht. Denn es gibt wiederum dort Alkohol nur in internationalen Hotels und Restaurants. Rauchererlaubnis gegen Alkoholverbot, das wäre kein gutes Geschäft. Ich habe das Rauchen auch lange schon fast gänzlich aufgegeben.

Was mich an dieser Sache fasziniert, ist das Verhältnis von Geschwindigkeit und gesellschaftlichen Wandel. Die Anti-Rauchergesetze haben sich fast überall auf der Welt atemberaubend (oder atembefreiend) schnell durchgesetzt. Dagegen erscheint es unmöglich, in Deutschland ein Tempolimit einzuführen. In den USA ist kein Kraut gegen die Waffenkultur gewachsen. Vom Klimaschutz nicht zu reden. Da ist der Fortschritt mehr ein Krebs als eine Schnecke. Und die Natur verändert sich, immer schlimmer, immer häufiger, katastrophal.

Vorläufiges Fazit: Die Zeit lässt sich nach Belieben umstellen. Nur der Geist macht nicht mit.

