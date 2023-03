Heute Nacht wird an der Uhr gedreht Wer braucht das eigentlich noch?

Am Sonntag werden die Uhren eine Stunde nach vorne gestellt, obwohl das laut einer Umfrage 4,6 Millionen EU-Bürger:innen ablehnen. Wer braucht das eigentlich noch?

Rückkehr zur ganzjährigen Normalzeit

Peter Spork ist Buchautor und Speaker zu Chronobiologie und Schlaf. Er entwirft in seinem neuen Buch „Wake up!“ eine neue Zeitkultur für eine ausgeschlafenere Gesellschaft und fordert darin die Abschaffung der Sommerzeit.

Als die Zeitumstellung eingeführt wurde, wollte man Energie sparen. Doch längst ist belegt, dass dieser Effekt ausbleibt. Stattdessen gibt es Studien zu Nachteilen für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wirtschaft und Gesundheitssystem würden von einer Abschaffung des Unfugs also ebenso profitieren, wie die Mehrheit der Bevölkerung.

Das größere Problem als die Zeitumstellung ist nämlich das anhaltende Leben in der falschen Zeitzone, Sommerzeit genannt. Sie zwingt vier von fünf Werktätigen und fast alle Jugendliche und junge Erwachsene dazu, ihren Schlaf sieben Monate lang morgens noch drastischer durch den Wecker zu begrenzen, als sie es im Winter vor der Zeitumstellung ohnehin schon tun.

Das resultierende chronische Schlafdefizit können die wenigsten am Abend oder am Wochenende kompensieren. Denn ihre biologische Uhr folgt der Sonnenzeit, nicht der Uhrzeit. Auf dem Weg heraus aus der unausgeschlafenen Gesellschaft hilft deshalb nur die Rückkehr zur ganzjährigen Normalzeit.

Eltern und Kinder sind die Leidtragenden

Miriam Schröder ist Mitglied der erweiterten Chefredaktion des Tagesspiegels. Sie sagt, vor allem Eltern und Kinder können auf die Zeitumstellung verzichten.

Wer die Zeitumstellung gar nicht gut verträgt, sind kleine Kinder, beziehungsweise deren Eltern. Da hat man das Baby mit unendlicher Geduld an einen Rhythmus gewöhnt, der einem selbst ein Minimum an Schlaf gönnt und zack, kommt die Winterzeit und ist das Kind eine ganze Stunde früher wach. Zwischen fünf und sechs Uhr morgens machen 60 Minuten einen Riesenunterschied. Die Sommerzeit macht eher Schulkindern zu schaffen, von denen viele ohnehin schon chronisch unausgeschlafen sind, wegen des Schulbeginns um acht Uhr, der weniger mit den Bedürfnissen der Heranwachsenden als denen der Arbeitgeber zu tun hat.

Das Internet ist voll mit Anleitungen, wie Eltern ihren Kindern durch die Zeitumstellung helfen können. Da wird etwa geraten, schon vorher jeden Tag zehn Minuten früher (oder später) ins Bett zu gehen, dann sei der Wechsel nach nur sechs Tagen geschafft. Zwölf Tage zetern und zerren jedes Jahr, das braucht nun wirklich niemand.

Die Zeiten sind heute andere

Christoph Mordziol ist Energieexperte beim Umweltbundesamt. Er sagt, die Bedingungen, die für eine Einführung der Zeitumstellung sprachen, haben sich heute verändert.

Energie zu sparen, war eines der Ziele bei der Einführung der Sommerzeit. Wie sehr wir das erreichen, ist nur schwer zu beziffern, denn an einer Stelle wird weniger und an anderer Stelle mehr verbraucht: Durch die Verschiebung um eine Stunde müssen wir im Sommer abends das Licht erst eine Stunde später einschalten, sparen also Strom.

Aber im Frühjahr und Herbst ist es, wenn wir aufstehen, etwas kälter und dunkler, wodurch wir für Beleuchtung und Heizung etwas mehr verbrauchen. Mit der heute genutzten LED-Technik sparen wir bei der Beleuchtung an Sommerabenden heute nicht mehr so viel wie noch in den 1980er Jahren. Hinzu kommt: Die längere Tageshelligkeit am Abend kann das Freizeitverhalten ändern und zu einem Mehrverbrauch im Verkehr und in Freizeiteinrichtungen führen.

Kritische Stimmen gibt es zudem auch von Lehrern und Chronobiologen wegen der Wirkungen auf den Tagesrhythmus des Menschen. Das EU-Parlament hat die Abschaffung beschlossen, aber die Mitgliedstaaten sind sich (noch) nicht einig.

