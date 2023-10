Lange Schlangen vor der Kirche „Tut mir leid, liebes Berghain, dass bei euch heute keiner ist.“

„Wenn die Leute erfahren, dass ich predige. Tut mir leid, liebes Berghain, dass bei euch heute keiner ist.“ Spandauer Pfarrer Viktor Weber schickte mit diesem Warteschlangen-Foto humorvolle Grüße rüber in die Berliner Innenstadt. Was steckt wirklich hinter dem Bild? Der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel funkte gleich mal den Pfarrer an.

Sein Spruch war natürlich nur ein Gag. „Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken“, erzählte mir Pfarrer Weber. Das Foto entstand vor der mächtigen Kirche im Johannesstift.

Die mächtige Kirche im Johannesstift in Spandau. © Weber/Kirche Spandau

„Auf dem Foto stehen die Leute an zur „Tango-Messe“, die unser Organist Carsten Albrecht im Rahmen des Musikfestes aufgeführt hat. Es war ein wunderbares Konzert.“ Und musikalisch geht es in Spandaus Kirchen weiter.

„Das nächste Mal, wo es bei uns richtig kracht und alle willkommen sind, ist am Freitag, 3. November um 19 Uhr im Pillnitzer Weg 8 – wir feiern Gottesdienst mit der christlichen Metal-Band ‚Sanity‘. Für Gehörschutz ist gesorgt :).“ Und die Türsteher vor der Staakener Kirche sind auch nicht so muffelig wie die am Berghain. Infos: kirchengemeinde-staaken.de

