Leon Windscheid im Ringbahn-Podcast „Jeder Glückscoach, jedes Instagram-Reel, jedes Wandtattoo schreit dich an: Sei glücklich!“

Wenn es um die Frage geht, wie man sein eigenes Glück findet, hat Leon Windscheid vor allem eine Weisheit parat: „Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird es kacke.“ Im Ringbahn-Podcast spricht der Psychologe (und „Wer wird Millionär“-Gewinner) über die Entstehung von Gefühlen, Fehler bei Neujahrsvorsätzen und die Frage, was eine Stadt wie Berlin mit der Psyche macht.

Zum Leben in der Großstadt sagt er: „Du wurdest gemacht, um in irgendeiner Steppe in einer Höhle zu leben und morgens ein Kaninchen zu erschießen und auf den Grill zu packen. Und jetzt sitzt du hier in Berlin in einer Multimillionenstadt mit einem Smartphone, wirst von einer künstlichen Intelligenz berieselt, hast Netflix, das Internet und sollst damit klarkommen.“

Außerdem Thema: Die falschen Versprechen von Coaches („Jeder Glückscoach, jedes Instagram-Reel, jedes Wandtattoo schreit dich an: Sei glücklich!“), Lindorkugeln, der Bahnstreik, Uni-Stress, Winter-Depressionen, das sogenannte „Wir-Gefühl“ und die Feststellung, dass Prenzlauer Berg auch nicht anders als Münster am Aasee ist.