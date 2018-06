Angelica Blechschmidt kam 1980 zur deutschen „Vogue“. Erst Art Directorin, ab 1989 Chefredakteurin, führte die gebürtige Dresdnerin das Magazin schnell in die erste Reihe. Mit Passion, dem Bekenntnis zum Luxus und einem untrüglichen Kompass: Sie wollte deutschen Frauen jeden Monat das Leben verschönern, ihnen Stilgefühl und Selbstbewusstsein vermitteln. Das war in jenen Jahrzehnten, in denen Individualismus mehr verpönt als geschätzt war, eine Herausforderung – für die Leserinnen ebenso wie für die deutsche „Vogue“. Aber Blechschmidt hielt Kurs, die Auflage stieg auf Rekordhöhe. 2003 verließ sie den Verlag, Gründe wurden nie gekannt. Blechschmidt zog nach Potsdam, statt Hektik jetzt Entspannung, gerne auch in der Berliner Gesellschaft. Am Freitag ist Angelica Blechschmidt gestorben. Eine Frau ohne Alter, denn das hat sie nie verraten.