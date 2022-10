55 Prozent für den Amtsinhaber Van der Bellens Wiederwahl ist ein stabiles Zeichen, aber kein Triumph

Wer sich in den vergangenen Jahren mit den politischen Vorgängen im Nachbarland beschäftigt hat, kam oft aus dem Staunen nicht heraus: Koalitions-Aus, Neuwahlen, Korruption. Das Kanzleramt wurde zum Wanderpokal: Sechs verschiedene Kanzler in sechs Jahren wurden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ernannt. Da könnte man schon schnell mal die Übersicht verlieren.

Einer, der sie stets behielt und mit ruhigen Worten und ruhiger Hand durch die Krise führte, ist jetzt wiedergewählt worden. Mit keinem überragenden Ergebnis, aber immerhin einer absoluten Mehrheit. Und das erspart nicht nur ihm, sondern auch den Österreicherinnen und Österreichern eine Stichwahl mit einem polarisierenden Wahlkampf.

Denn es wäre wie 2016 auf ein Duell mit einem Kandidaten der rechten FPÖ hinausgelaufen, der vermutlich die Wählerinnen und Wähler seiner anderen Mitbewerber aus dem rechten Eck hinter sich versammelt hätte. Deren Rezepte auf die multiplen Krisen unserer Zeit klangen simpel: Regierung entlassen, Sanktionen gegen Russland aufgeben, sämtliche Corona-Maßnahmen abschaffen. Das klingt krawallig. Und wurde vom Wahlvolk glücklicherweise nicht goutiert.

Weniger gut, dass der Amtsinhaber dennoch nur auf 55 Prozent kommt. Das liegt nicht an seiner Erfahrung, seiner Kompetenz oder seiner eher spröden Art, die ihn in Österreich gleichzeitig populär gemacht hat.

Das Land ist in vielen Fragen aufgerieben, zuerst die Pandemie, dann der Krieg mit seinen Folgen führen zu Verunsicherung und Missstimmung. Die hat jetzt auch Van der Bellen zu spüren bekommen, der in dieser Hinsicht wenig tun kann. Und in den nächsten Jahren gefordert sein wird, vor allem was den Zusammenhalt betrifft. Dass die Zeiten angesichts der Teuerungen und wirtschaftlichen Prognosen nicht einfacher werden, ist zu erwarten. Auch, dass es in Österreich wieder einmal politisch bebt, würde niemanden überraschen.

Zur Startseite