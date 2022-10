Cosco will Teil des Hamburger Hafens kaufen : Olaf Scholz darf Chinas Erpressung nicht nachgeben

Chinas Cosco-Konzern möchte einen Anteil am Hamburger Hafen erwerben. Wirtschaftsminister Habeck lehnt das ab, die Landes-SPD will das dennoch. Es hängt am Kanzler. Ein Gastbeitrag.