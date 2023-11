Gefälschter KI-Kanzler Scholz Die Satire-Aktion geht nach hinten los

Sie verschicken offene Brandbriefe, veranstalten Tribunale, greifen ein in den öffentlichen Raum. Ein Kennzeichen des Zentrums für politische Schönheit ist die Überrumpelung, die Überraschung, der größtmögliche mediale Effekt. Die Kreativbande - man kennt eigentlich nur den Initiator Philipp Ruch - tritt seit 2009 mit Wumms in Erscheinung und versteht sich als „Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Großgesinntheit“.

Es gab Aktionen gegen Waffenhandel und Flüchtlingspolitik. Dem AfD-Anführer Björn Höcke stellten sie einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals vor die thüringische Haustür. Mit der jüngsten Aktion betritt das Zentrum Neuland und behält dabei weiter die rechtsradikale Szene im Blick.

In einer Art Fernsehbotschaft kündigt Olaf Scholz das Verbot der AfD an. So spricht der KI-Kanzler – im ersten Moment täuschend echt. Technisch ist der falsche Auftritt besser als die Verhöhnungsvideos vor allem grüner Politiker, die in den Sozialen Medien kursieren. Das „AfD“-Gefängnis, das die Truppe jetzt vor dem Kanzleramt aufgestellt hat, wirkt dagegen recht altbacken.

„Versteigerung“ von Angela Merkel

Zum Charakter der Kunst-Guerilla gehört eine gehörige Portion Selbstgerechtigkeit. Meist waren die Coups als harte Satire zu erkennen, als das Zentrum zum Beispiel Angela Merkel auf ebay zur Versteigerung anbot, mit der Zustandsbeschreibung „gebraucht, visions- und antriebslos“. Beim gefälschten Olaf Scholz sieht die Sache anders aus: Man kann auf die Nummer hereinfallen, auch weil der Kanzler ja nicht unbedingt als mitreißender Redner bekannt ist.

Fake News für die gute Sache: Hier bedient sich das Zentrum einer Technologie und Strategie, die man sonst bei Demokratiefeinden antrifft. Russische Cybertruppen haben schon bei den letzten Wahlgängen Donald Trump unterstützt. Fake News und Fox News greifen ineinander. Desinformation nützt den Radikalen, zersetzt die Gesellschaft, spaltet und hetzt auf; man kennt es aus den Corona-Kämpfen.

Die Bundesregierung behält sich rechtliche Schritte vor. Indessen zieht das Zentrum für politische Schönheit mögliche und denkbare Sanktionen gegen die AfD ins Lächerliche. Was nur der AfD hilft. Die Wahrnehmung der ohnehin gelöcherten Realität wird weiter aufgeweicht. Trau, schau wem. Am Dienstag hat der Kanzler im Bundestag eine Rede zur schwierigen Haushaltslage gehalten. Echt?