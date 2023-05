Deutsche, Russen und das Weltkriegsende am 8. Mai Andersherum blind – durch den Ukrainekrieg

Es ist ein ungewohnter Jahrestag des Weltkriegsendes in diesem Jahr in Berlin. Wer möchte schon mit offiziellen Vertretern Russlands Kränze an den Ehrenmälern für die Rote Armee in Treptow und im Tiergarten ablegen, wenn das heutige Russland einen brutalen Krieg in der Ukraine führt?

Auch das Gedenken im Museum Karlshorst fällt aus – dem Ort, wo Hitlers Generäle in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet hatten, woran die Westmächte am 8., die Russen am 9. Mai erinnern. Diese Leere ist besonders bitter.

Denn dort gab es in den Jahren vor Putins Angriff das Bemühen um ein neues, ehrlicheres Erinnern an den Weltkrieg, die deutschen Verbrechen an der Ostfront und die Befreiung Deutschlands: ein deutsch-russisch-ukrainisches Gedenken, das die Perspektive der nichtrussischen Völker der Sowjetunion einbezog.

Gut und Böse sind nicht auf ewig klar verteilt

Die großen historischen Linien folgen nicht Schwarz-Weiß-Schemen, in denen die Rollen von Gut und Böse auf ewig klar verteilt sind – auch wenn staatliche Propaganda oft so tut. Die reale Geschichte ist voller Brüche und Widersprüche.

Gerade diese Brüche bieten Anlässe, die eingeübten Geschichtsbilder zu hinterfragen. Sie rechtfertigen es aber nicht, die eine Blindheit durch eine andere zu ersetzen.

Angesichts der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine wäre es fragwürdig, mit den Repräsentanten Putins auf Völkerfreundschaft als Lehre aus dem Weltkrieg anzustoßen. Der Ukrainekrieg taugt jedoch auch nicht als Argument, die Rolle der Sowjetunion bei der Befreiung Hitlers zu vergessen. Er nimmt auch nichts weg von der deutschen Schuld an monströsen Kriegsverbrechen.

Ein Geschichtsbild, das nur noch aktuelle russische Schuld sieht, wäre ähnlich unehrlich wie das von Moskau über Jahrzehnte oktroyierte Gedenken, in dem der Hitler-Stalin-Pakt nicht vorkam. Und in dem unterschlagen wurde, dass Polen im September 1939 von zwei Seiten überfallen wurde, von Hitler im Westen und kurz darauf von Stalin im Osten.

Das sowjetische Geschichtsbild war eine Lüge durch Auslassung. Es stellte die Siegermacht am Ende des Kriegs ins Zentrum und die Rolle Russlands in der Sowjetunion. Unterschlagen wurde die Mittäterschaft zu Kriegsbeginn. Unterschlagen wurde, dass die sowjetischen Hauptopfer des Krieges Ukrainer und Weißrussen waren – und ebenso der Anteil der nicht-russischen Soldaten am Sieg über Hitler.

Die Redlichkeit verlangt es, die ganze Geschichte in den Blick zu nehmen. Nicht nur am 8. und 9. Mai. Aber für Deutsche ganz besonders an diesen beiden Tagen. Und am 1. September, an dem Deutsche den Weltkrieg auslösten.