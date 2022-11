Erfolge auf G20-Gipfel Sollte sich ein Fenster Richtung Waffenstillstand öffnen, hätte Bali daran sicher einen Anteil

Es hat so viele schlechte Nachrichten gegeben in diesem Jahr. So viel Leid, so viele Tote, ein drohender Atomkrieg. Und auch der G20-Gipfel galt vor ein paar Wochen noch als Gipfel, der die Spaltung der Welt manifestieren könnte. Aber Gastgeber Indonesien hat nun gezeigt, dass es auch anders geht.

Der Überlebenskampf der Ukraine lieferte die Vorlage für eine stetig wachsende Isolation Russlands. Und in einer Nebenrolle hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz einigen Kritiker gezeigt, dass sein Kurs der richtige gewesen sein könnte.

Von Bali geht, wenn der Entwurf für die Gipfelerklärung am Mittwoch so beschlossen wird, das Signal aus, dass es eine Wende zum Besseren geben kann. Indonesiens Präsident Joko Widodo und sein Team haben mit kluger Diplomatie erreicht, dass China und Indien eine Brücke gebaut wurde, um Russlands Krieg zwar nicht verurteilen zu müssen, aber auch die scharfe Worten der meisten anderen G20-Staaten nicht zu blockieren.

Und Russland wurde nicht zu sehr brüskiert, dadurch kam es auch hier zu einem überraschenden Einlenken, auch wenn das für Moskau die eigene Schwäche offenlegt. Indonesien wird auch nach dem Gipfel ein Player bleiben, der an internationaler Bedeutung dazugewinnt.

Kanzler Scholz hatte schon vor dem G7-Gipfel in Elmau erkannt, dass sich in einer ändernden Welt, in der viele Staaten nicht mehr einfach für die eine oder andere Seite Partei ergreifen wollen, sich Abhängigkeiten verändern und der Westen schwächer wird, auch Deutschland mehr um die Länder des globalen Südens kümmern muss. Von Asien über Afrika bis Südamerika. Da müssen er und seine Ampel-Koalition nun dranbleiben, diese Brücken zu den an Einfluss gewinnenden Staaten sind zu stärken.

Das Entlarven der russischen Narrative lohnt sich

Kritiker seines China-Besuchs wie Außenministerin Annalena Baerbock müssen zudem erkennen, dass der Zeitpunkt der Reise vielleicht doch nicht so falsch war, um den vielleicht wichtigsten Beschluss von Bali vorzubereiten: Die G20-Gruppe erklärt, der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen sei unzulässig.

Dass Russland das schluckt, ist jedoch kein Signal für völlige Entspannung. Ebenso wenig wie China ein sicherer Kantonist ist. Aber es macht etwas Hoffnung. Und die außenpolitische Taktik des Kanzlers ist zumindest vorerst aufgegangen.

Bali zeigt, dass die Nachricht vom Tod der Diplomatie vielleicht etwas verfrüht ist, dass das Entlarven der russischen Narrative sich lohnt. Bei allen Problemen: Schon das von der Türkei und den UN organisierte Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer war ein großer Fortschritt und Erfolg – und es muss fortgesetzt werden.

Für die deutsche Politik heißt es: pragmatisch bleiben, so weh es tun mag. Denn es sind die schwierigen Golfstaaten inklusive Katar und Saudi-Arabien, die man für die Lösung der Energieprobleme braucht, und es ist das autoritäre und immer aggressiver auftretende China, das für den Handel und zur Lösung der globalen Klimafragen elementar wichtig bleibt. Das größte Problem bleibt aber weiter Russland.

Moskau wurde deutlich wie nie auf der Weltbühne klargemacht, dass es zunehmend isoliert ist. Der Druck auf Präsident Wladimir Putin wächst innerhalb und außerhalb seines Landes. Aber bisher zeichnet sich nicht ab, dass Putin so geschwächt ist, dass er seine Truppen auf die Grenzen vor dem 24. Februar zurückziehen könnte, Russland antwortet auf Bali mit neuen Angriffen auf die Ukraine.

Waffenlieferungen an die Ukraine müssen weitergehen, ebenso die Hilfe bei der Wiederherstellung der Energie-Infrastruktur. Aber es braucht daneben auch kluge, nicht-öffentliche Diplomatie etwa durch die USA, aber auch mit Hilfe von Staaten, die beide Seiten als Mittler anerkennen. Um ein Ende des Kriegs zu vermitteln, sehen sich die G20 nicht in der Pflicht, dafür ist das Format auch nicht geeignet. Aber sollte sich tatsächlich ein Fenster Richtung Waffenstillstand öffnen, hätte Bali daran sicher einen Anteil.

