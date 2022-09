Italien wählt Die Linke, Melonis willige Helferin

Das Ausland blickt, wie so oft, mit Entsetzen nach Rom. Aber diesmal ist es nicht die übliche Regierungskrise - die noch amtierende Regierung Draghi ist seit Beginn der Republik 1948 die Nummer 67 - die die Nachbarn so gern wohlig schauern lässt. Von wohlig keine Spur: Alle Umfragen sagen voraus, dass exakt ein Jahrhundert nach Mussolinis Marsch auf Rom die extreme Rechte wieder die Regierung führen und Giorgia Meloni Premierministerin werden könnte, die Vorsitzende der „Fratelli d’Italia“, der voraussichtlich stärksten Partei im Rechts-Bündnis.

Geschichte wiederholt sich nicht, zwischen dem Herbst 1922 und dem Herbst 2022 liegt nicht nur ein Zeitalter. Aber Meloni und vor allem ihre teils alten Kameraden sind nicht jene grunddemokratischen, ganz normalen Konservativen, als die die Chefin sich und die Ihren unermüdlich präsentiert. Melonis Verständnis von Demokratie handelt wie das ihres ungarischen Bruders im Geiste, Viktor Orbán, nur von Wahlsieg und -niederlage.

Dass eine Demokratie vor allem zwischen den Wahlen funktionieren muss, dass sie Gleichheit, Minderheitenrechte, Meinungsfreiheit braucht, das fehlt in ihren Bekenntnissen. Sie verdammt den Antisemitismus des Faschismus immer wieder, aber befeuert Rassismus wie ihr Bündnispartner Matteo Salvini von der Lega. Ihr Sprechzettel auf alle Fragen zu den faschistischen Wurzeln der FdI lautet: „Wir haben den Faschismus der Geschichte übereignet.“ Was beruhigen soll, wird, wenn man aktuelle Nachrichten über rassistische Täter liest, zu einer sehr mehrdeutigen Formel.

Warum fliegen Melonis „Brüder“ in den Umfragen? Erstens: Weil sie wählbar geworden sind. Eine Gesellschaft, die soeben von einer Diktatur befreit wurde, ist dagegen in der Regel immun, schreibt die italienische Autorin Michela Murgia in ihrer Polemik „Faschist werden. Eine Anleitung“. Aber nach ein paar Jahrzehnten könnte man die Idee schon wieder verlockend finden, der Demokratie sei dann „ein Großteil ihres historischen Gedächtnisses abhandengekommen“.

Es gibt einen wichtigen weiteren Grund: Verzweiflung. Italien braucht Runderneuerung, ökologischen Umbau, für die es alle natürlichen Mittel hätte, Sonne, Wind, Wasser, es braucht Rechtssicherheit durch eine funktionierende Justiz, einen modernen Sozialstaat, ordentlich bezahlte Arbeitsplätze für seine jungen Leute und für Frauen, die , solange reproduktionsfähig, vom Arbeitsmarkt ausgesperrt sind oder enorme Hürden überwinden müssen. Eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt ist das Ergebnis.

Auf all das hat das Rechtsbündnis, das man als Mitte-Rechts nicht bezeichnen kann, keine Antworten oder solche, die direkt in die Vergangenheit führen statt in die Zukunft. Aber für Meloni spricht, dass sie noch nicht regiert hat, sozusagen nicht kontaminiert ist. Diesen Vorteil hat die andere Seite - auch hier ist schlecht von einem mitte-linken Lager zu sprechen - nicht. Der sozialdemokratische PD hat sich an der Regierung die Hände teils ordentlich schmutzig gemacht, durch ewige faule Kompromisse nach rechts, vor allem aber, indem er die klasssiche Klientel - siehe oben - und Politikfelder einer sozialdemokratischen Partei jahrelang vernachlässigt hat.

Unter seinem honorigen, aber blassen Vorsitzenden Enrico Letta hat er sich und seinen Verbündeten zwar ein plausibles ökologisch-soziales Programm zur Wahl gegeben. Doch im Wahlkampf verschweigt er dessen Kern. Die Rechte spricht von der Gasrechnung, Letta von Frauen- und Schwulenrechten. So wichtig die sind: Sie nach vorn zu stellen heißt, dass man längst Bekehrten predigt. Wer Bürgerrechte will, kann Meloni e bella compagnia eh nicht wählen. In einem Wahlkampf, der um Verunsicherte und Verzweifelte wirbt, die nicht wissen, wie sie Mehl, Strom und Licht bezahlen sollen, ist dieser Schwerpunkt eine Negativaussage: Euer harter Alltag interessiert mich nicht. Es fällt schwer, darin nur einen schweren Kommunikationsfehler zu sehen. Es ist ein Gau, wenn man es außerdem weiß, dass Letta es rundweg abgelehnt hat, sich zur Wahl mit den Fünf Sternen zusammenzutun, die inzwischen klar sozialpolitisch positioniert sind und deren Wähler:innenreservoir das des PD ist. Erklärlich sind solche kapitalen Fehler in Folge eigentlich nur damit, dass die Parteien links vom Bündnis Meloni ganz sicher gehen wollen, diese Wahl zu verlieren.

Es war viel von russischem Geld und Einfluss auf diesen Wahlkampf die Rede. Dass Salvini und die Seinen bedacht wurden, hat Russland selbst bestätigt. Hätte Putin allerdings Italiens so genannte Linke gekauft, um seinen rechtsextremen italienischen Fans an die Regierung zu helfen: Er hätte die bessere Investition gemacht.

