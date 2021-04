Wer darf über den eigenen Körper bestimmen? Im Idealfall jede und jeder selbst. Für Millionen von Mädchen und Frauen ist das aber nicht der Fall. Das zeigt der neue Weltbevölkerungsbericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA). Demnach haben nur 55 Prozent der Frauen die volle Entscheidungsmacht über ihre Gesundheitsversorgung, Familienplanung und über die Frage, ob sie Sex haben wollen oder nicht.

Für Natalia Kanem, Direktorin des UNFPA, sind diese Zahlen empörend: „Hunderte Millionen von Frauen und Mädchen gehören ihre Körper nicht selbst. Ihre Leben sind von anderen bestimmt“, sagt sie. Zum ersten Mal konzentriert sich der jährliche Bericht des Fonds auf körperliche Selbstbestimmung. Die Studie analysiert die Lage von Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren in 57 überwiegend armen Ländern in Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa.

Praktiken wie Genitalverstümmelung wirken weit weg

Nur 75 Prozent der Länder bieten sicheren Zugang zu Verhütungsmitteln an. In 20 der Staaten, darunter Algerien und Thailand, kann ein Vergewaltiger der Strafe entgehen, wenn er sein Opfer nach der Tat heiratet, in 43 Ländern ist Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Viele Frauen und Mädchen würden Opfer weiblicher Genitalverstümmelung und demütigender Jungfräulichkeitstests oder bereits als Kinder zwangsverheiratet, heißt es in dem Bericht.

Derartige Praktiken wirken weit weg. Doch der Gedanke, dass Frauen und Mädchen über ihre Körper selbst bestimmen können, ist auch hier nicht unumstritten. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. In der AfD würden sie einige am liebsten ganz verbieten.

Abtreibungsgegner:innen erhöhen den Druck, nur noch wenige Ärzte und Ärztinnen führen Schwangerschaftsabbrüche durch. In einigen Regionen des Landes müssen Frauen weit fahren, um den Eingriff vornehmen zu lassen.

Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar

Hitzige Diskussionen gab es vor einigen Jahren darüber, ob die Pille danach rezeptfrei erhältlich sein soll oder nicht, auch die Verschärfung des Sexualstrafrechts hin zu einer „Nein heißt Nein“-Regel war umstritten. Von hundert vergewaltigten Frauen in Deutschland erlebt nur eine die Verurteilung des Täters, 85 Prozent der Frauen zeigen die Tat gar nicht erst an. Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar, zahlreiche Politiker aus Union und FDP stimmten damals dagegen.

Dass Frauen und Mädchen selbst über ihre Körper entscheiden können, ist also keine Selbstverständlichkeit, sondern ein recht neues Konzept. Eines, für das nach wie vor gekämpft werden muss, in Deutschland und in der Welt. Denn ohne körperliche Autonomie gibt es keine Gleichberechtigung.