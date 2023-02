Nach Schließung Investor will Alt-Berliner Kneipe „Mommsen-Eck“ später wieder öffnen

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 273.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Was wird aus dem Mommsen-Eck? Ende April muss Dagmar Dagustany die seit 1905 bestehende Alt-Berliner Kneipe an der Charlottenburger Mommsenstraße / Ecke Hindemithplatz schließen. Der Vermieter hat den Vertrag der Wirtin gekündigt. Die Bierhähne würden „für immer" zugedreht, beklagt sie. Dagegen spricht der Hauseigentümer – die Holding des Investors Nicolas Berggruen – nur von einem „Generationswechsel". Man verhandele schon mit Bewerbern, um das Lokal weiterzuführen, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel. Trotz nötiger Modernisierungen „gehen wir davon aus, dass der Charakter erhalten bleiben kann". Das alte Mobiliar werde nicht entfernt.

Infos zum Wahlsonntag und ein Gespräch mit einer Wahlhelferin

Wohnungsbau statt Kleingärten: Landeseigenes Unternehmen kündigt Parzellenpächtern

An der Uhlandstraße stehen Läden und Wohnungen leer

Freikarten für Konzert im „Quasimodo“

BVG sucht Mieter für Kiosk im U-Bahnhof Kurfürstendamm

Ordnungsamt kann Schrott-Telefonzellen noch nicht beseitigen

Nach antisemitischen Äußerungen aus dem Sportverein CFC Hertha 06: Sportausschuss der BVV fordert einstimmig Konsequenzen

Postbank in Schmargendorf bleibt geschlossen

