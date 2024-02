Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?

In 455 von 2256 Wahlbezirken wird am 11. Februar erneut gewählt. Auch die zugehörigen Briefwahlbezirke sind betroffen. Zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse im Bundestag wird es durch die Wahlwiederholung nicht kommen, allerdings sorgen sich einige Abgeordnete um ihre Mandate.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Tragen die Demos gegen Rechtsextremismus als Reaktion auf das AfD-Geheimtreffen Ihrer Meinung nach wesentlich zum politischen Diskurs bei?

37 Prozent der Befragten stimmen für ja, 16 Prozent für eher ja. 31 Prozent sind der Meinung, dass die Demos gegen Rechtsextremismus nicht wesentlich zum politischen Diskurs beitragen. 12 Prozent wählen eher nein und 4 Prozent sind unentschieden.

29 Prozent der Teilnehmer denken, dass sich durch die Massenproteste gegen Rechtsextremismus mehr Menschen intensiver mit den Inhalten der AfD befassen. 28 Prozent stimmen für eher ja, 18 Prozent für eher nein und 17 Prozent für nein. 8 Prozent sind unentschieden.

Auf die Fragen, ob sie aufgrund der Demos mit negativen Auswirkungen auf die Umfragewerte der AfD rechnen, antworten 18 Prozent der Befragten mit ja, 22 Prozent mit eher ja, 26 Prozent mit nein und 21 Prozent mit eher nein. 13 Prozent sind hier unentschieden.