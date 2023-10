Outfit-Tipps vom Chatbot Zalando setzt KI als Modeberater ein

Europas größter Online-Modehändler Zalando baut seine auf Künstlicher Intelligenz basierende Beratung für Kunden aus. In einer Art Testlauf könnten Interessierte in Deutschland, Österreich, Irland und Großbritannien inzwischen den Modeassistenten ausprobieren, um sich per Chat Ratschläge in Mode- und Kosmetikfragen zu holen. Die Fragen werden zusammen mit persönlichen Informationen wie beispielsweise favorisierten Modemarken aus dem Zalando-Konto an ChatGPT weitergeleitet. Die Empfehlungen kommen von Zalando und damit aus dem eigenen Sortiment. Menschen haben mit den Ratschlägen nichts mehr zu tun.