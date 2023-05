Checkpoint-Podcast über Berlins Pandas Flauschige Diplomatie und ein Milliardengeschäft

Was machen eigentlich die Pandas? Nachdem der Zoo angekündigt hatte, dass die Nachwuchszwillinge Pit und Paule Berlin 2023 verlassen werden, haben wir nochmal nachgehakt, wann der große Abschied vonstattengehen soll. Antwort des Zoos: „Wir rechnen aktuell mit Herbst.“ Bevor in den kommenden Monaten also großer Jubel und Abschiedstrubel ausbrechen und die medialen Panda-Festspiele beginnen, werfen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ einen Blick auf die Tiere und ihre flauschige und politische Bedeutung (Stichwort Panda-Diplomatie).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wann kamen die ersten Pandas nach Berlin? Wie hat sich die Panda-Diplomatie im Laufe der Jahre verändert? Warum ist das Thema Nachwuchs so wichtig? Und welche wirtschaftlichen Beziehungen bestehen zwischen Berlin und China? Um all das geht’s in der aktuellen Folge. So viel sei an der Stelle schonmal verraten: Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler und Ostasien-Experte an der Freien Universität Berlin, ist sich sicher, dass die die derzeitige chinesische Außenpolitik nicht mehr bereit wäre „Frau Baerbock oder Herrn Habeck mit einem Pandabären zu ehren“.