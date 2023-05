Phänomen K Pop Süß, niedlich, androgyn

Südkorea ist ja eigentlich bekannt für Halbleiter und IT. Der fernöstliche Staat macht aber auch mit kulturellen Produkten von sich reden. Bong Joon-hos Spielfilm „Parasite“ avancierte zum internationalen Kassenhit. Mit „Squid Game“ verbuchte Netflix den bislang erfolgreichsten Serienstart.

Seit geraumer Zeit ist aber vor allem koreanische Popmusik angesagt. Die Popularität des sogenannten K-Pop ist untrennbar mit dem Aufstieg der sozialen Netzwerke verbunden. Gangnam Style, ein überdrehtes Lied des Rappers Psy, wurde 2012 zur Initialzündung. Die Nummer erzielte drei Milliarden Klicks auf YouTube.

Seither erobert K-Pop Hitparaden und Finanzbörsen der ganzen Welt im Sturm. Die Popularität des koreanischen Pop erinnert gar an Blütezeiten der Backstreet Boys und der Spice Girls.

Dabei entsteht K-Pop fast immer am Reisbrett. Künftige Stars werden in Talentagenturen ausgebildet und als Band zusammengestellt. In seiner Dokumentation „Generation K-Pop“, (Arte, 22 Uhr 45) begleitet Mahyar Goudarzi Nachwuchskünstler in Seoul mit der Kamera. Was in den Musikvideos unbekümmert und spaßbetont rüberkommt, ist das Ergebnis von langjährigem Drill.

Aufwendig wie ein Hollywoodfilm Als erste K-Pop Formation schafften die Mädels von Wondergirls 2009 den Sprung nach USA. Mit der englischen Version von „Nobody“ kamen sie es als erster K-Pop Act in die Billboard Charts (Platz 76). Zwei Jahre später erhielt mit Big Bang erstmals eine koreanische Band einen MTV EMA. Ein Schlüssel zum Erfolg der K-Pop Bands sind ausgeklügelte Musikvideos, die teilweise so aufwendig sind wie ein Hollywoodfilm. In Szene gesetzt wird dabei meist eine anspruchsvolle Choreographie. Zu den erfolgreichsten Formationen zählen Bangtan Sonyeondan, kurz BTS. Als im März 2022 ein Konzert der südkoreanischen Band in ausgewählten Kinos auf der ganzen Welt gestreamt wurde, erklomm es Platz 2 der US-Kino-Charts – obwohl es nur an einem einzigen Tag übertragen wurde.

Sex & Drugs & Rock & Roll? Damit hat K-Pop wenig zu tun. In Korea ist Sex vor der Ehe verpönt, und Drogen sind tabu. Entsprechend achten Stars auf ein makelloses Image. Mit ihrem androgynen Aussehen versprühen Jungs eine „queere Note“. Mädchen sind jung und niedlich. 13-Jährige sind keine Seltenheit.

Und wer den strengen Normen nicht entspricht? Der begibt sich nicht selten direkt unters Messer. Südkorea ist das Land der plastischen Chirurgie. Plakate auf der Straße werben offensiv für Standardoperationen. Wer erfolgreich sein will, muss leiden.