Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Koalitionspoker: Was kommt nach Rot-Grün-Rot?

Zwei Wochen vor der Wiederholungswahl wird der Ton zwischen den Spitzenkandidat:innen zunehmend rauer. Bei einer Wahlveranstaltung der IHK am Montagabend warf Bettina Jarasch (Grüne) der Regierenden Franziska Giffey (SPD) vor, den Koalitionspartner „offensichtlich wechseln zu wollen“. Giffey konterte hörbar genervt: „Ich habe eindeutig für die SPD gesprochen. Ich mache keinen Koalitionswahlkampf“.



Während Franziska Giffey und Bettina Jarasch sich zunehmend angiften, fragen wir uns: Können diese zwei wirklich nochmal vier Jahre zusammenarbeiten? Was sind die Alternativen? Welche Koalitionen sind ausgeschlossen und wer hat beim Koalitionspoker möglicherweise noch die besten Asse im Ärmel? Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt vom Tagesspiegel Checkpoint sprechen über ein Blinken in Richtung Ampel, Berlin-Bashing aus Hessen und schwarz-grüne Tauschgeschäfte.

Jetzt hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Jessica Gummersbach. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

