Checkpoint-Podcast Was Berliner über die Cannabis-Legalisierung wissen müssen

„Gebt das Hanf frei!“, sang einst Entertainer Stefan Raab, wenn auch grammatikalisch nicht einwandfrei. 22 Jahre später hat die Ampelregierung geliefert: Seit April dürfen Erwachsene offiziell kiffen und Cannabis zum Eigenkonsum anpflanzen. Ab Juli soll auch der gemeinsame Anbau in „Cannabis Social Clubs“ möglich sein. Zumindest in der Theorie.

In der Praxis hat der Berliner Senat noch kein entsprechendes Rahmengesetz verabschiedet. Der Checkpoint-Podcast wirft aus gegebenem Anlass nochmal einen Blick in Berlins „High Society“: Wo hakt es? Wie funktioniert die Legalisierung? Und was bedeuten die neuen Regeln für Kifferinnen und Kiffer – und für alle, die noch nie einen Joint angezündet haben?

Clubs warten auf die Behörden

Nicht erst der Ansturm auf die Cannabismesse Mary Jane hat gezeigt: Berlin ist die Hauptstadt der Kiffer. Laut Gesundheitsverwaltung konsumiert jeder zehnte Berliner und jede zwanzigste Berlinerin mindestens einmal pro Monat Cannabis. Das ist mehr als der Bundesdurchschnitt.

„Wir haben Ärzte, Polizisten, Staatsanwälte, Richter in unseren Reihen, Leute, von denen man eigentlich gar nicht denken würde, dass sie in ihrer Freizeit Cannabis konsumieren“, sagt Julius, Vorstand des Vereins „Berlin Blatt & Blüte“. Er hat alle erforderlichen Unterlagen vorliegen und schon eine Halle zum Anbau in Brandenburg gesichert. Jetzt wartet er wie viele andere Cannabis Social Clubs nur noch darauf, dass das Land Berlin festlegt, welche Behörde für die Lizenzierung der Anbauvereinigungen zuständig ist. Aus der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege heißt es, man arbeite „intensiv an der Erstellung einer Zuständigkeitsverordnung“.

Wie die Legalisierung in Berlin konkret voranschreitet, ob nun alle Kiffer Berlins Mitglieder in Cannabis Social Clubs werden und was Einsteiger beim ersten Joint beachten sollten, hören Sie in der aktuellen Folge des Checkpoint-Podcasts.