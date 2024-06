Tod im Park Wie starb der Berliner Hacker Tron?

Die Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass sich der junge Hacker, der sich Tron nannte, das Leben genommen hat. Doch seine Freunde und seine Familie vermuten, dass Tron ermordet wurde. Und tatsächlich sind auch nach vielen Jahren wichtige Fragen offen geblieben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

In Folge 37 des True-Crime-Podcasts „Tatort Berlin“ sprechen unsere Moderatoren Katja Füchsel und Sebastian Leber mit dem Berliner Journalisten Burkhard Schröder, der intensiv zu dem Fall recherchiert hat und die Details kennt wie nur wenige sonst.

Schröder erzählt, wie die Polizei ermittelte, was Freunde und andere Hacker über Tron sagen und weshalb Tron in den Tagen vor seinem Verschwinden „durch den Wind“ war. Außerdem gibt Schröder Einblick in die Tätigkeiten Trons als Hacker.

Das Buch „Tron – Tod eines Hackers“ von Burkhard Schröder gibt es hier.

Dieser Podcast wird produziert von Heiko Behr von pressplayproductions.