104.331 Euro für Linientickets Baerbocks Pannenflug verursachte hohe Zusatzkosten

Die jüngste Auslandsreise kostete Annalena Baerbock so einige Nerven. Mitte August wollte die Außenministerin nach Australien, Neuseeland und Fidschi reisen, um die gestiegene Relevanz der Region zu unterstreichen.

Doch ihre Regierungsmaschine A340 streikte, nach einem mehrstündigen Zwischenaufenthalt in Abu Dhabi und zwei vergeblichen Versuchen, den Flug fortzusetzen, brach die Grünen-Politikerin ihre Reise ab und flog per Linienflieger in der First Class nach Deutschland zurückkehren. „Das ist mehr als ärgerlich“, erklärte Baerbock damals.

Der Pannenflug belastete jedoch nicht nur Baerbocks Nerven, sondern auch den Geldbeutel des deutschen Steuerzahlers. Denn wie das Magazin „Spiegel“ berichtet, sind für die abgebrochene Reise bislang Ausgaben in Höhe von rund 104.331 Euro angefallen. Dies geht aus der Antwort des Auswärtigen Amtes (AA) auf eine Schriftliche Frage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervor.

In der Summe enthalten sind demnach die Kosten für die Rückreise, die Baerbocks Mitarbeiter sowie fünf Sondergäste per Linienflug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten antreten mussten. „Ein sehr kleiner Teil der Delegation“ habe die Reise per Linienflug an einzelne geplante Stationen in der Pazifikregion fortgesetzt, etwa für die Rückgabe von Artefakten in Australien, heißt es in der von Staatssekretär Thomas Bagger gezeichneten Antwort.

Die vom Auswärtigen Amt genannten Posten sind nach Informationen des „Spiegel“ jedoch nur ein Teil der zusätzlichen Kosten. Da sich bei zwei Startversuchen in Richtung Australien die Klappen an den Tragflächen nicht wieder einfahren ließen, musste der Pilot des A340 zunächst jeweils 80 Tonnen Kerosin über dem Meer ablassen, dann erst konnte er wieder landen.

Allein die Kosten für das abgelassene Kerosin dürften die Kosten für die Linien-Tickets deutlich überstiegen haben, hieß es aus Luftfahrtkreisen. „Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei den Grünen mal wieder weit auseinander“, kritisierte Dagdelen gegenüber dem Spiegel. „Würde Baerbock stärker Linienflüge nutzen, wäre es für die Steuerzahler günstiger und für das Klima schonender“, sagte die Linken-Politikerin. (Tsp)