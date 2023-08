Aiwanger-Affäre „Witze“ über Juden und weitere Entgleisungen

Vier Tage lang schwieg Hubert Aiwanger auf X, dem früheren Twitter; ungewöhnlich lange für seine Verhältnisse. Am Mittwochmorgen war auf dem Profil des Freie-Wähler-Parteichefs zu lesen: „#Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los. #Aiwanger“. Mit „Schmutz“ dürfte Aiwanger die Veröffentlichungen und Berichte über sein Verhalten im Kontext des antisemitischen Flugblatts aus seiner Jugend meinen, und nicht die Hetze des Flugblatts selbst.

Ebenfalls vier Tage nach der ersten Veröffentlichung der „Süddeutschen Zeitung“ über das antisemitische Flugblatt wächst der politische Druck auf Aiwanger. So sprach mit dem früheren Aiwanger-Klassenkameraden Mario Bauer erstmalig ein Zeuge offen vor laufender Kamera über die gemeinsamen Schuljahre. Aiwanger habe „judenfeindliche Witze über Auschwitz und so weiter“ erzählt, sagte Bauer dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Der heutige stellvertretende bayerische Ministerpräsidenten soll als Schüler außerdem beim Betreten des schon besetzten Klassenzimmers früher ab und zu „einen Hitlergruß gezeigt“ haben, sagte Bauer, Aiwangers Mitschüler von der 7. bis zur 9. Klasse. Zudem habe Aiwanger „sehr oft diese Hitler-Ansprachen nachgemacht, in diesem Hitler-Slang“.

Türkische Mitbürger hat er zum Beispiel als ,Kanaken’ bezeichnet, Dunkelhäutige als ,Neger’ und Homosexuelle als ,Schwuchtel’. Ein Klassenkamerad Aiwangers über den heutigen Vize-Ministerpräsidenten Bayerns

Ein weiterer Mitschüler gab gegenüber dem BR eine eidesstattliche Versicherung ab, wollte aber zum Schutz von Angehörigen namentlich nicht genannt werden. Er berichtete von einer Schulfahrt mit der 10. Klasse in die damalige DDR im Mai 1987. Im Zuge der Fahrt sei eine KZ-Gedenkstätte besucht worden. „An einem Abend ist mir sehr stark aufgestoßen, dass er (Aiwanger, d. Red.) einen Witz über Juden gemacht hat, der mir als sehr abstoßend in Erinnerung geblieben ist“, sagte der Klassenkamerad dem BR. Im Alltag habe Hubert Aiwanger mehrfach abwertend über andere geredet. „Türkische Mitbürger hat er zum Beispiel als ,Kanaken’ bezeichnet, Dunkelhäutige als ,Neger’ und Homosexuelle als ,Schwuchtel’.“

Flugblatt ist in KZ-Gedenkstätte Dachau archiviert

Außerdem wurde bekannt, dass das antisemitische Flugblatt aus Schulzeiten, für dessen Urheberschaft jetzt Aiwangers Bruder Helmut Aiwanger die Verantwortung als Autor übernommen hat, als Teil einer Schülerarbeit in der KZ-Gedenkstätte Dachau archiviert ist, wie die „Welt“ berichtete.

Opposition fordert Sondersitzung des Landtags Die drei Oppositionsparteien SPD, Grüne und FDP streben in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit von Bayerns Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eine Sondersitzung des Landtags in München an. Das teilte FDP-Fraktionschef Martin Hagen am Dienstag mit. „Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger sind keine exklusive Sache zwischen CSU und Freien Wählern“, erklärte Hagen – nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern eine Entlassung Aiwangers zunächst abgelehnt und von diesem weitere Aufklärung im Detail eingefordert hatte. In Bayern wird in knapp sechs Wochen am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Hagen kritisierte Söders Ankündigung als unzureichend. „Die Erklärung des Ministerpräsidenten reicht nicht aus“, betonte der FDP-Fraktionschef. Die Vorwürfe gegen Aiwanger beträfen „ganz Bayern“, weshalb die Angelegenheit nicht von CSU und Freien Wählern „hinter verschlossenen Türen verhandelt werden“ dürfe. Aiwanger müsse daher dem Landtag „Rede und Antwort stehen“. (AFP)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte Aiwanger auf, alle im Raum stehenden Vorwürfe betreffend dessen Schulzeit schnell und umfassend zu klären. „Da darf kein Verdacht übrig bleiben“, sagte Söder am Mittwoch am im oberbayerischen Beilngries. 25 Fragen habe man ihm übermittelt: „Dazu sollen wir eine zeitnahe und maximal transparente Antwort auch erhalten, so dass wir dann auch eine glaubwürdige Diskussion darüber führen können, wie wir das bewerten“, sagte Söder.

Bayerns FDP-Fraktionschef Martin Hagen bot Söder seine Partei als Koalitionspartner an. Wenn Söder noch bundespolitische Ambitionen habe, „kann er sich keinen Stellvertreter leisten, der braune Flecken in seiner Vita hat und einen ehrlichen, selbstkritischen Umgang damit verweigert“, sagte Hagen der Mediengruppe Bayern. „Ein bürgerliches schwarz-gelbes Bündnis“ sei „das Beste“ für Bayern. Die FDP liegt in den beiden jüngsten Umfragen vor der Bayern-Wahl in gut fünf Wochen allerdings bei nur vier Prozent der Wählerstimmen. Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze sagte dem Sender RTL: „Hubert Aiwanger ist nicht mehr tragbar.“ Auch die Spitzen der Berliner Ampel-Koalition gingen auf die Distanz zu Aiwanger. Es dürfe bei der Aufklärung „nichts vertuscht und verwischt“ werden, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD). (mit dpa)