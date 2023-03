Ampel rüstet im Heizungsstreit ab Die Kompromisssuche ist angelaufen

Genau einen Monat ist „Habecks Heizungs-Hammer“, wenn es denn einer war, an diesem Mittwoch alt. Da passt es, dass zum Minijubiläum am selben Tag die Staatssekretäre der direkt beteiligten Ministerien zusammenkommen, um den öffentlich ausgetragenen Koalitionskrach zum geplanten Verbot neuer Öl- und Gasheizungen ab 1. Januar nächsten Jahres zu beenden.

Ob sich Robert Habecks grünes Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bauministerium der Sozialdemokratin Klara Geywitz und das FDP-geführte Finanzministerium von Christian Lindner dann schon einig werden oder sich doch noch der Koalitionsausschuss am Sonntagabend mit dem Thema befassen muss, galt in Regierungskreisen am Dienstag noch nicht als ausgemacht. Der Einigungsdruck aber ist hoch, weil die Auseinandersetzung wieder einmal allen Koalitionspartnern geschadet hat.

So mussten die Grünen sich vorwerfen lassen, weniger Wohlhabende zu überfordern. Die SPD bekam Ärger mit ihren Landesfürsten. Den Liberalen wurde der Ampelbeschluss von vor einem Jahr vorgehalten, „dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden soll“.

Pragmatismus, kein Rückzug

Nun gibt es Kompromisssignale zur Umsetzung des Beschlusses. „Beim Hochlauf, Handwerksleistungen, Produktionskapazitäten sind jede Form von Übergangsfristen, Härtefallregelungen, Kompromisse denkbar“, sagte Habeck dem Sender „Welt TV“ am Dienstag. Ihm gehe es darum, „den Einstieg zu schaffen, dass wir nicht immer weiter neue Öl- und Gasheizungen verbauen“ – Pragmatismus also, ohne den Rückzug anzutreten, da alle Partner beschlossen hätten, „die Wärmewende einzuleiten“, wie er später betonte.

In der FDP wurde daraufhin betont, dass die Partei zum Koalitionsbeschluss stehe und nur mehr Flexibilität verlange. „In der Koalition sind wir uns einig, dass wir von fossilen Brennstoffen wegkommen wollen“, sagte Fraktionschef Christian Dürr. Seine Liberalen dringen in den Gesprächen auf „möglichst lange Übergangsfristen“ und darauf, „neue Technologien in alten Heizungen“ zuzulassen – da durch Gasleitungen künftig grüner Wasserstoff strömen könnte.

Härtefallregelungen möglich

Für die SPD hat Fraktionsvize Matthias Miersch bereits auf jene Härtefälle hingewiesen, über die nicht dogmatisch hinweggegangen werden solle. So solle beispielsweise niemand eine Wärmepumpe einbauen müssen, wenn seine Stadt in absehbarer Zeit ans Fernwärmenetz angeschlossen werde.

Eine nahende Einigung hatte Bauministerin Geywitz schon am Wochenende im „Deutschlandfunk“ vorausgesagt: „Ich sehe uns nicht so weit auseinander, dass wir das nicht in wenigen Wochen hinkriegen.“ Habeck will sich nun ebenfalls „zügig“ mit seinen Kolleginnen und Kollegen einigen. Die erste Gelegenheit dazu gibt es an diesem Mittwoch.

