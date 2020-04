Der gegen eine Covid-19-Erkrankung kämpfende britische Premierminister Boris Johnson ist von der Intensivstation des Krankenhauses St. Thomas in London entlassen worden. Er werde nun zunächst engmaschig überwacht, teilte ein Sprecher Johnsons am Donnerstagabend mit. „Er ist in ausgesprochen guter Stimmung“, sagte der Sprecher über den Premier.

Johnson hatte seine Infektion mit dem Coronavirus am 27. März publik gemacht. Er hatte sich daraufhin in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung zurückgezogen und die Amtsgeschäfte weiter geführt.

Wegen anhaltender Covid-19-Symptome war er dann jedoch am Sonntagabend in die Klinik gebracht worden. Dort hatte er zunächst die Nacht zu Montag dort verbracht.

Weil sein Zustand sich verschlimmert hatte, war Johnson dann auf die Intensivstation verlegt worden.

Vertreten wird Johnson seitdem von Außenminister Dominic Raab. Wann der Premier die Regierungsgeschäfte wieder aufnehmen kann, ist offen.