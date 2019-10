Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen. Das teilte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch mit. Die türkischen Streitkräfte hätten die Operation gemeinsam mit pro-türkischen Rebellen gestartet.

Die "Operation Friedensquelle" gegen die YPG und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) habe begonnen, schrieb Erdogan weiter. Sie solle den "Terrorkorridor" an der türkischen Grenze beseitigen und Frieden und Ruhe schaffen.

Ein Vertreter der türkischen Sicherheitskräfte sagte, man gehe mit Luftangriffen und Artillerie vor. Stellungen und Munitionslager der YPG würden mit Haubitzen beschossen.

Das von der YPG angeführte Rebellenbündnis SDF forderte die USA auf, eine Flugverbotszone einzurichten, um die türkischen Angriffe im Nordosten Syriens zu stoppen. Der Sender CNN Türk berichtete, die syrische Grenzstadt Ras al-Ain sei von schweren Explosionen erschüttert worden. Flugzeuglärm sei zu hören. Rauch steige auf.

Kurz vor der Offensive hatte Erdogan mit seinem russischen Amtskollege Wladimir Putin telefoniert. Erdogan sagte in dem Gespräch am Mittwoch nach Angaben des Präsidialamts in Ankara, dass der geplante Einsatz im Osten des Flusses Euphrats zu Frieden und Stabilität in Syrien beitragen werde. Zudem werde er den Weg für den politischen Prozess freimachen.

Angriff möglich durch Truppenabzug der USA

Der türkische Einmarsch hatte sich schon länger angekündigt. Er war auch möglich geworden, weil die USA ihre Soldaten aus der Region abgezogen hatten. Das US-Militär hatte im Bürgerkrieg an der Seite der kurdischen YPG-Miliz gekämpft und diese mit Waffenlieferungen unterstützt.

Die kurdische Autonomieverwaltung in Nordsyrien hatte deshalb die Zivilbevölkerung zur Generalmobilmachung aufgerufen. Alle Zivilisten sollten sich "an die Grenze zur Türkei begeben, um in diesem heiklen historischen Moment Widerstand zu leisten", erklärte die Autonomieverwaltung am Mittwoch.

Die kurdische Autonomieverwaltung rief die im Ausland lebenden Kurden dazu auf, gegen die Pläne der Türkei auf die Straße zu gehen. Sie kündigte zudem an, die USA und die gesamte internationale Gemeinschaft für eine mögliche "humanitäre Katastrophe" verantwortlich zu machen. (AFP/Tsp/Reuters)