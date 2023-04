Atomausstieg ist „strategischer Fehler“ FDP will Zukunft für Kernenergie in Deutschland

Wenige Stunden vor dem Abschalten der letzten drei deutschen Kernkraftwerke hat die FDP den Atomausstieg als „strategischen Fehler“ kritisiert. Ihr Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte zugleich, diese Technologie nicht völlig aufzugeben. Die Abschaltung wird kurz vor Mitternacht erwartet.

„Die Kernenergie muss auch nach dem Ausstieg eine Zukunft in Deutschland haben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Dazu gehört, dass wir die Forschung auf dem Gebiet der Kernfusion ausweiten und die Chancen neuer und sicherer Technologien der Kernspaltung nutzen.“

An diesem Samstag sollen die drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg endgültig vom Netz gehen. Eigentlich sollte dies schon Ende vergangenen Jahres passieren. Das hatte die Koalition aus CDU/CSU und FDP als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossen.

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine entschied die Ampel-Koalition im vergangenen Jahr jedoch, die drei Meiler über den Winter weiterlaufen zu lassen.

Deutsche Energiepolitik müsse für alle Eventualitäten gerüstet sein

Djir-Sarai betonte, Deutschland brauche eine Energiepolitik, die für alle Eventualitäten gerüstet sei. Kohlekraftwerke könnten angesichts des Klimawandels nicht die Antwort sein.

„Solange die erneuerbaren Energien unsere Versorgungssicherheit noch nicht gewährleisten können, dürfen wir unsere energiepolitische Handlungsfähigkeit nicht einschränken“, sagte der FDP-Politiker. „Daher wäre es auch geboten, dass die Kernkraftwerke über den Ausstieg hinaus betriebsbereit gehalten werden, um im Falle eines Falles rasch wieder ans Netz gehen zu können.“

Die FDP-Fraktion schrieb auf Twitter: „Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir uns beim #Atomausstieg einen befristeten Weiterbetrieb für 1 Jahr gewünscht hätten.“ Dafür gebe es in den Ampel-Fraktionen aber keine Mehrheit.

Grüne und SPD feiern Atomausstieg

Die Fraktionen von SPD und Grünen im Bundestag freuen sich hingegen über den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland. „Heute steigt Deutschland aus der Atomkraft aus – und damit endgültig ein ins Zeitalter sicherer und bezahlbarer erneuerbarer Energien“, twitterte die Grünen-Fraktion am Morgen.

Diese sicherten die Energieversorgung, schützten das Klima, machten Deutschen unabhängig von Autokraten und legten die Grundlage für eine starke Wirtschaft und gute Jobs.

Grünen-Chefin Ricarda Lang twitterte, der Atomausstieg bedeute den „endgültigen Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien.“

Die SPD-Bundestagsfraktion schrieb kurz und knapp auf Twitter: „Atomkraft? Und Tschüss“. Unterlegt war das Bild eines einstürzenden AKW-Kühlturms.

Die CSU im Bundestag sprach via Twitter hingegen von einem „schwarzen Tag für Bürger, Industrie und Klimaschutz in Deutschland“ durch das AKW-Aus. Auch eine Mehrheit für den Weiterbetrieb in der Bevölkerung habe die Ampel-Koalition nicht zum Umlenken bewogen, bedauerte die CSU-Landesgruppe. (dpa)