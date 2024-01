„Besserwisserei muss aufhören“ Mützenich fordert besseres Miteinander der Ampel

.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Arbeit der Ampel-Koalition verteidigt, mahnt aber auch zu mehr Geschlossenheit. „Politische Grundsatzdebatten darf man auch in dieser Koalition führen“, sagte er am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2024 im Bundestag. Eigennutz, Unhöflichkeit und Besserwisserei untereinander müssten dagegen aufhören.

Mützenich nannte es fahrlässig und betrüblich, dass die Koalition manchmal Verdruss und Besorgnis befördert habe. „Wir haben zugelassen, dass unsere Differenzen leider auch der Demokratie als solcher zugeordnet wurden. Das muss aufhören. Wir müssen anders arbeiten und unseren Ansprüchen besser gerecht werden.“

Wir sind unterschiedliche Parteien, aber das brauchen wir nicht jeden Tag zu betonen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich

Mützenich sagte: „Wir sind unterschiedliche Parteien, aber das brauchen wir nicht jeden Tag zu betonen.“ Er hob etwa Verbesserungen beim Mindestlohn und anderen sozialen Leistungen hervor, die den Menschen in spannungsreichen Zeiten Halt gegeben hätten. Das dürfe man nicht schlechtreden.

Beim Haushalt 2024 habe der Entwurf zunächst teils zu Verunsicherung in den Wahlkreisen geführt. „Ich fand, manches, was uns vor die Tür gekippt wurde, war schwer auch wieder zu reparieren. Aber wir haben es geschafft.“ (dpa)