Blackout-Gefahr Netzagentur warnt vor Einsatz von Heizlüftern

Die Bundesnetzagentur hält im kommenden Winter eine Überlastung der Stromnetze für den Fall für möglich, dass gleichzeitig massenhaft Heizlüfter eingeschaltet werden. „Heizlüfter zu nutzen, ist selbst bei den sehr hohen Gaspreisen teurer als Heizen mit Gas“, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, dem Tagesspiegel. „Und wenn zu viele Menschen gleichzeitig mit Heizlüftern heizen, kann das die Stromnetze lokal an ihre Belastungsgrenzen und darüber hinaus bringen“, sagte Müller weiter.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält eine Überlastung der Stromnetze für möglich. © dpa/Rolf Vennenbernd

Zuvor hatte auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor Stromausfällen im kommenden Winter gewarnt. „Eine Überlastung des Stromnetzes, etwa wenn die 650.000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen, sind realistische Szenarien“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Welt am Sonntag“. „Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben“, so Landsberg.

Der Spitzenvertreter des Städte- und Gemeindebundes forderte außerdem, den zivilen Katastrophenschutz intensiver auszubauen. „Die Vorbereitung auf echte Krisensituationen muss viel intensiver behandelt werden“, forderte Landsberg.

Der Verbandschef rief jeden einzelnen Bürger auf, sich auf Krisensituationen vorzubereiten. „Ich plädiere dafür, die Empfehlung des Bundesamts für den Katastrophenschutz ernst zu nehmen, wonach Bürger für 14 Tage Wasser und Lebensmittel im Haus haben sollen“, sagte er. Leider folge kaum jemand dieser Empfehlung.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, warnt vor einem Blackout. © dpa/Britta Pedersen

Wegen eines möglichen Engpasses bei der Stromversorgung plant Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit der Option, einen zeitlich begrenzten Reservebetrieb für die beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 über das Jahresende hinaus zu ermöglichen. Habecks Planungen zufolge sollen die beiden Kraftwerke - sofern sie im Reservebetrieb überhaupt hochgefahren werden - spätestens Mitte April 2023 endgültig abgeschaltet werden. Für Mitte Oktober planen die Grünen einen Bundesparteitag, der sich mit dem innerparteilich umstrittenen Reservebetrieb befassen soll.

„Wir werden Anfang des nächsten Jahres die Möglichkeit haben, die verbliebenen süddeutschen Atomkraftwerke zu nutzen, wenn das notwendig ist“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag in einer Videobotschaft mit Blick auf Isar 2 und Neckarwestheim 2. „Wir leben in einer ernsten Zeit. Nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer spüren das jeden Tag, sondern auch wir in Europa und viele in der Welt“, sagte Scholz.

In der vergangenen Woche hatte der russische Staatskonzern Gazprom seine Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 erneut eingestellt und dies mit angeblichen technischen Problemen begründet. Wie Scholz in seiner Videobotschaft verdeutlichte, stellt sich die Bundesregierung auf die Möglichkeit ein, dass die Gaslieferungen nicht wieder aufgenommen werden. Man sei darauf vorbereitet, „dass Russland seine Gaslieferungen weitgehend einstellt wegen des Krieges gegen die Ukraine“, sagte der Kanzler.

Zur Startseite