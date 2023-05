Bremen hat gewählt Die SPD schiebt sich wieder vor die CDU, Grüne verlieren

Die SPD ist in Bremen wieder stärkste Partei. Der CDU gelang es am Sonntag bei der Bürgerschaftswahl nicht, die Überraschung von 2019 zu wiederholen und sich wieder vor die Sozialdemokraten zu schieben. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) kann sich nun entscheiden, ob er die seit vier Jahren regierende Koalition mit Grünen und Linken fortsetzt - oder mit der zweitplatzierten CDU regiert.

Nach der ersten ZDF-Prognose nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr kommt die SPD auf 30 Prozent, ein klares Plus im Vergleich mit 2019, als sie bei 24,9 Prozent gelandet war. Es war damals das mit Abstand schlechteste Ergebnis der Partei in Bremen seit 1947.

Bovenschultes Ergebnis vom Sonntag ist das zweitschlechteste. Der 57-Jährige war 2019 ins Amt des Bremer Bürgermeisters gewählt worden, weil sein Vorgänger Carsten Sieling wegen des Wahldesasters zurücktrat.

Deutlich unter den Erwartungen

Mit zwölf Prozent der Stimmen bleiben die von der Umweltsenatorin Maike Schaefer angeführten Grünen deutlich unter den Erwartungen. In Umfragen hatten sie zwischenzeitlich bei mehr als 20 Prozent gelegen, vor vier Jahren waren es 17,4 Prozent gewesen. Unklar ist zunächst, ob das heftig umstrittene Gebäudeenergiegesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu dem Einbruch führte oder eine generelle Missstimmung vor allem unter linken Grünen-Wählern.

Für letzteres spricht, dass von der Schwäche der Grünen offenbar vor allem die die Linken profitierten - sie erreichen elf Prozent und können damit das Ergebnis von 2019 ungefähr halten. Zwischenzeitlich hatte die auf Bundesebene krisengeschüttelte Partei in Umfragen deutlich darunter gelegen.

Die CDU kommt auf 24,5 Prozent und bleibt damit klar unter ihrem Ergebnis von 2019 (26,7 Prozent). Spitzenkandidat war der Präsident der bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff. Das Abrutschen bei den Stimmanteilen und das Zurückfallen hinter die SPD bedeutet einen Dämpfer für die CDU-Parteiführung um Friedrich Merz, die sich bemüht, den Streit in der Ampel-Koalition zu nutzen, um ihren bundesweiten Vorsprung auszubauen.

Die FDP hat wieder einen besonders spannenden Wahlabend vor sich: Nach der Prognose ist unklar, ob sie es über die Fünfprozenthürde schaffen wird. Bei einem Misserfolg wäre es das vierte Mal seit dem Eintritt in die Ampel-Koalition im Bund Ende 2021, dass die Partei es bei einer Landeswahl nicht ins Parlament schafft. Zuvor war sie im Saarland, in Niedersachsen und in Berlin gescheitert.

Da die AfD wegen Formfehlern bei der Listenaufstellung zur Wahl nicht zugelassen war, konnte die bisher vor allem in Bremerhaven aktive Partei „Bürger in Wut“ die Rechtsaußen-Stimmen auf sich ziehen und kam auf eine Stimmenanteil von 10,5 Prozent.